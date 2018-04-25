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TOP,Образование,Общество

На учебу в Россию

  • Фото ТАСС/ Предоставлено фондом ВАРП

О начале приема документов для участия в конкурсе на обучение в высших образовательных учреждениях России в 2020/2021 учебном году.

В рамках Программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, ежегодно предоставляются государственные стипендии на обучение в российских вузах. С 10 января по 10 марта открыта регистрация для участия в конкурсе на бесплатное обучение в российских вузах в рамках квоты правительства РФ на 2020/2021 учебный год.

Кандидаты должны представить документы в электронном виде: зарегистрироваться на сайте EDU.RS.GOV.RU   и до 10 марта 2020 г. документы необходимо отсканировать и загрузить в формате PDF на данном сайте.

 На сайте EDU.RS.GOV.RU  – подробная информация о правилах приема в высшие учебные заведения РФ.

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Кандидаты должны также представить документы (бумажный вариант)в Общественную комиссию при Посольстве Российской Федерации  в Литовской Республике – до 10 марта 2020 г.

Подробная информация на сайте rusmir.lt

Информация «ЛК», BNS 

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