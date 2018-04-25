На учебу в Россию

Фото ТАСС/ Предоставлено фондом ВАРП

О начале приема документов для участия в конкурсе на обучение в высших образовательных учреждениях России в 2020/2021 учебном году.

В рамках Программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, ежегодно предоставляются государственные стипендии на обучение в российских вузах. С 10 января по 10 марта открыта регистрация для участия в конкурсе на бесплатное обучение в российских вузах в рамках квоты правительства РФ на 2020/2021 учебный год.

Кандидаты должны представить документы в электронном виде: зарегистрироваться на сайте EDU.RS.GOV.RU и до 10 марта 2020 г. документы необходимо отсканировать и загрузить в формате PDF на данном сайте.

На сайте EDU.RS.GOV.RU – подробная информация о правилах приема в высшие учебные заведения РФ.