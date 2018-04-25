Кто поможет регионам Литвы разбогатеть?

О том, что продажа продукции за рубежом имеет больше потенциала, чем продажа на внутреннем рынке, свидетельствуют и статистические данные. За последнее десятилетие спрос за рубежом на литовские товары и услуги увеличивался в три раза быстрее, чем внутри страны. О потенциале конкурентоспособных товаров свидетельствует и экспорт литовских товаров, который за тот же период увеличился более чем в два раза.

Особенно привлекательной альтернативой обладает обрабатывающее производство, способное продавать свою продукцию на зарубежных рынках. В тех округах Литвы, в которых продажи обрабатываемой продукции на зарубежных рынках увеличивались быстрее, быстрее рос и прожиточный уровень, а также ВВП на одного жителя. Маленьким округам было бы очень уместно привлечь крупные предприятия, которыми управляет иностранный капитал и которые выпускают технологически нужную продукцию. Почему именно такие предприятия?

Одно из основных преимуществ крупных предприятий состоит в том, что на них часто заработная плата работников превышает заработную плату работников небольших предприятий. Так, на небольших предприятиях Литвы, на которых количество работников не превышает 50 человек, заработная плата обычно меньше среднего уровня по стране. Зарплаты работников крупных предприятий часто заметно превышают средний уровень. Хотя в этой области проведено немало исследований, общей договоренности о том, что влияет на такое положение, нет. Крупные предприятия хотят и могут предложить улучшенные условия труда, могут нанимать более квалифицированных работников, потому что у них есть такие финансовые возможности.

Главное преимущество зарубежного капитала – импорт знаний, навыков и хорошей предпринимательской практики. Его размер обычно оценивается по привлеченным зарубежным инвестициям. Зарубежные предприятия часто приносят с собой новые технологии и знания, передают их своим работникам, способствуют развитию предпринимательства, увеличивают конкурентоспособность предпринимательской среды. Такие предприятия часто принадлежат большим группам международных предприятий, что значительно облегчает продажу своей продукции на зарубежных рынках.

Положительное влияние прямых зарубежных инвестиций на заработную плату работников можно увидеть и в регионах Литвы. В тех уездах, в которых прямые зарубежные инвестиции на одного жителя условно выше, чаще всего выплачивается и условно увеличенная заработная плата. При привлечении зарубежных инвестиций особенно важна и роль сектора власти, особенно в маленьких самоуправлениях и округах Литвы (необходимы улучшение условий предпринимательства, выдача разрешений на строительство новых производственных помещений, но этим нельзя ограничиваться).

На предприятиях, которые выпускают более сложную в технологическом отношении продукцию и которые создают увеличенную добавленную стоимость, чаще всего работникам выплачивается более высокая заработная плата. В отраслях обрабатывающего производства производительность труда и заработная плата отличаются. Таким образом, уровень заработной платы в регионе зависит и от того, какие отрасли обрабатывающего производства здесь развиваются. Разница в заработной плате работников в отраслях обрабатывающего производства очень значительная. Так, в высокотехнологичных отраслях в Литве, таких, как производство компьютерных изделий, химических продуктов, фармацевтических препаратов, заработная плата работников после удержания налогов в 2018 г. превышала 1000 евро. А в отраслях, которые производили менее емкую в технологическом отношении продукцию, например, пошив одежды или производство кожаных изделий, заработная плата работников составляла 550 евро.

Статистические данные свидетельствуют о том, что структура изготавливаемой продукции имеет влияние на уровень заработной платы в регионах. В тех округах Литвы, в которых сложность изготовляемой продукции превышала средний показатель по стране, заработная плата работников также была выше среднего показателя. В самоуправлениях с флагманами промышленности – увеличенные зарплаты работников.

Крупные предприятия часто иностранного капитала могут заметно увеличить заработную плату работников в регионе, о чем свидетельствуют и показатели самоуправлений Литвы. Из всех самоуправлений нашей страны заработная плата больше среднего показателя выплачивается только в трех крупнейших самоуправлениях — Вильнюсском (в 2018 г. средняя заработная плата нетто составляла 820 евро), Клайпедском (752 евро) и Каунасском (732 евро). Только в нескольких других самоуправлениях заработная плата работников близка к среднему показателю по стране — в Тракайском (710 евро), Кедайнском (700 евро), Казлу-Рудском (693 евро), Ионавском (685 евро), Мажейкском (678 евро) и в городе Висагинасе (691 евро).

Все эти самоуправления объединяет одна черта — в них расположены большие экспортирующие свою продукцию предприятия, на которых выплачивается заметно более высокая по сравнению со средним показателем зарплата. В Ионаве это АО «Ахема», в Казлу-Руде — ЗАО IKEA Industry Lietuva, в Кедайняй — АО Lifosa, в Мажейкяй — АО ORLEN Lietuva.

Если регион способен привлечь крупного зарубежного инвестора, то появляется больше возможностей и у местного предпринимательства. Если самоуправление привлекло крупное предприятие, то часто тут появляются и другие предприятия, причем некоторые из них начинают поставлять товары и оказывать услуги крупному предприятию. Другие предприятия ориентируют свою деятельность на местных жителей, которые, получая более высокую заработную плату, могут приобрести больше товаров и услуг.

Дарюс ИМБРАСАС, старший экономист отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы