Запрет на въезд

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МИД Литвы на этой неделе предложил запретить въезд в Литву гражданке Китая, которая в прошлом году осквернила кресты с надписями в поддержку участников протестов в Гонконге, находящиеся на Горе крестов в Шяуляй, сообщает BNS.

«МИД предлагает внести в список нежелательных в Литве лиц гражданку Китайской Народной Республики (КНР), которая в социальной сети продемонстрировала, как осквернила кресты с надписями в поддержку участников протестов в Гонконге, которые находятся на Горе крестов», – сказала пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.

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Эта китаянка выложила в соцсети видеозапись, на которой видно, как она издевательски поднимает с земли и бросает крест, установленный в поддержку участников протестов в Гонконге. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс написал в своем твиттере, что «такое поведение недопустимо и мириться с ним нельзя». Окончательное решение о внесении гражданки Китая в «черный список» примет Департамент миграции.

Прокуроры Шяуляй проводят досудебное расследование данного факта вандализма в соответствии со статьей Уголовного кодекса (УК) об осквернении могилы или другого места общественного почитания.