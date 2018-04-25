Запрет на въезд

МИД Литвы на этой неделе предложил запретить въезд в Литву гражданке Китая, которая в прошлом году осквернила кресты с надписями в поддержку участников протестов в Гонконге, находящиеся на Горе крестов в Шяуляй, сообщает BNS.
«МИД предлагает внести в список нежелательных в Литве лиц гражданку Китайской Народной Республики (КНР), которая в социальной сети продемонстрировала, как осквернила кресты с надписями в поддержку участников протестов в Гонконге, которые находятся на Горе крестов», – сказала пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.
Эта китаянка выложила в соцсети видеозапись, на которой видно, как она издевательски поднимает с земли и бросает крест, установленный в поддержку участников протестов в Гонконге. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс написал в своем твиттере, что «такое поведение недопустимо и мириться с ним нельзя». Окончательное решение о внесении гражданки Китая в «черный список» примет Департамент миграции.
Прокуроры Шяуляй проводят досудебное расследование данного факта вандализма в соответствии со статьей Уголовного кодекса (УК) об осквернении могилы или другого места общественного почитания.
В этой статье установлена ответственность за вандализм на кладбище либо другом месте общественного почитания или же за осквернение могилы или другого места общественного почитания по расовым, национальным или религиозным мотивам. За такие действия УК предусматривает наказание в виде общественных работ, штрафа или лишения свободы на срок до трех лет.
Массовые протесты в Гонконге начались прошлым летом в ответ на теперь уже отозванный проект закона об экстрадиции. С того времени демонстрации переросли в широкомасштабное сопротивление пекинским властям.
Подготовлено по BNS и литовским СМИ
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