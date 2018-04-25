Как мы живем- жители оценили свое финансовое положение

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В последнее время в Литве росло как число работающих, так и средняя зарплата, однако как хорошее свое финансовое положение оценила лишь четверть опрошенных респондентов.

Почти столько же респондентов считают свое финансовое положение плохим или очень плохим, а немногим более половины опрошенных – средним, свидетельствует исследование, сообщает BNS.

По данным заказавшей опрос компании управления активами INVL Asset Management, сходные пропорции сохранялись и в прогнозах финансового положения на 2020 год.

«Общее настроение Литвы – живем средне. Если посмотреть на тех, кто сказал, что их финансовое положение хорошее или прекрасное, то это были люди в возрасте 26-45 лет с более высоким образованием и более высокими доходами», – заявила на пресс-конференции глава подразделения розничных продаж и пенсионных фондов INVL Asset Management Даля Колмацуй.