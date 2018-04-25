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Общество

Как мы живем- жители оценили свое финансовое положение

  • Фото pixabay.com

В последнее время в Литве росло как число работающих, так и средняя зарплата, однако как хорошее свое финансовое положение оценила лишь четверть опрошенных респондентов.

Почти столько же респондентов считают свое финансовое положение плохим или очень плохим, а немногим более половины опрошенных – средним, свидетельствует исследование, сообщает BNS.

По данным заказавшей опрос компании управления активами INVL Asset Management, сходные пропорции сохранялись и в прогнозах финансового положения на 2020 год. 

«Общее настроение Литвы – живем средне. Если посмотреть на тех, кто сказал, что их финансовое положение хорошее или прекрасное, то это были люди в возрасте 26-45 лет с более высоким образованием и более высокими доходами», – заявила на пресс-конференции  глава подразделения розничных продаж и пенсионных фондов INVL Asset Management Даля Колмацуй.

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По данным опроса, 49% жителей в этом году не ожидают изменения финансового положения, четверть опрошенных считает, что ситуация точно или скорее всего улучшится, другая четверть придерживается противоположного мнения, т. е. говорят об ухудшении ситуации. Улучшения ожидают респонденты в возрасте 18-45 лет, с более высоким образованием, больше зарабатывающие и жители крупных городов.  В опросе, проведенном в декабре прошлого года компанией Spinter tyrimai, приняли участие 1003 респондента в возрасте от 18 до 75 лет по всей Литве.

Информация «ЛК», BNS 

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