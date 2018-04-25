Остерегайтесь мошенников!

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Полиция Клайпеды арестовала мужчину, который проникал в квартиры пожилых людей под предлогом проверки счетчиков воды и грабил их.

Он работал в разных частях города. Мужчина представлялся инспектором службы по проверке счетчиков и просил впустить его в квартиру. Его жертвами в основном становились пожилые люди в возрасте 80-90 лет.

Так, посетив двух пенсионерок на улицах Дебрецено и Миниес, отвлекая их внимание, велел женщинам принести документы о заявленном количестве воды и попросил расписаться в каком-то журнале. После его ухода женщины обнаружили пропажу кошельков, в которых было от восьми до 40 евро.

Полиция установила, что подозреваемый – мужчина 1988 года рождения. Ранее он был судим за воровство. Полицейские выясняют, не причастен ли он к другим преступлениям.