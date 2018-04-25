Знакомьтесь – это Медвежонок. Не бойтесь, у нас в приюте нет медведей. Такова кличка маленького песика («Локис» в переводе с литовского «Медведь»). Дружелюбному и жизнерадостному существу ищем верного друга, который будет о нем заботиться и никогда не предаст малыша. Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».