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Духовное пространство

Святитель Савва Сербский

Наш герой значительную часть своей жизни провел на Афоне. Поэтому несколько слов об этом удивительном месте. Афон – это полуостров-гора в северо-восточной Греции. Монахи начали селиться тут в VII веке. Сейчас здесь двадцать монастырей. Пантелеимонов монастырь – русский, Зограф – болгарский, Хилендар – сербский, скит Продромос – румынский. Когда-то Иверский монастырь был грузинским, теперь он, как и все остальные, греческий.

Это особая самоуправляемая административная единица Греции. Здесь свои законы, например, женщинам посещать монастырскую республику запрещено. Мужчины могут попасть сюда, лишь получив разрешение. Здесь свой календарь: все монастыри живут по старому стилю.

Самого младшего сына сербский правитель (жупан) Стефан Неманя (1114-1200) назвал Растко (Ростиславом). Был он поздним ребенком, родился в 1169 или 1174 году. Стать наследником престола ему не светило, как-никак третий сын, да и желания такого он никогда не испытывал. Были у него другие интересы. Ему хотелось стать монахом. А после того, как он встретился и пообщался с русским иноком, понял, что это единственное, к чему стоит стремиться. Надежды, что отец благословит на это, не было. И в 17-летнем возрасте Растко бежит на Афон и поселяется в русском Пантелеимоновом монастыре. Житие рассказывает, что отец, узнав об этом, отправил туда воеводу с дружиной, чтобы вернуть беглеца. Уже в монастыре воины, вкусив немало зелия, заснули во время ночного богослужения под монотонное чтение псалтири. И пока они почивали, царственного послушника по его просьбе постригли в монахи с именем Савва. Пробудившись, дружинники получили светскую одежду нового инока и волосы, которых он лишился  во время пострига. Было это в 1186 году. Правда, отец не только простил сына за самоуправство, но и сам через десять лет оставил трон старшим сыновьям и последовал примеру младшего – постригся и последние годы жизни подвизался вместе с Саввой на Афоне в Ватопедском монастыре. Среди прочих заслуг Саввы и Симеона (такое имя получил Стефан при посвящении) было восстановление сербского Хилендарского монастыря.

Много связано в жизни Саввы с этой обителью. Тут умер его отец, тут его рукоположили в сан, сначала в диакона, а потом в священника. В 1219 году в Никее архимандрита Савву посвятили в епископский сан. Ему предстояло возглавить Сербскую церковь, а значит, вернуться на родину, покинув милый сердцу Афон, ставший его духовной отчизной. Перед отъездом он обошел все монастыри, простился с иноками, понимая, что вряд ли вернется сюда.  

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Вернувшись в Сербию, он прекратил междоусобицу братьев, сумел предотвратить войну с Венгрией. Более того, привел короля Владислава к православию. Став архиепископом Сербским, провозгласил автокефалию (самостоятельность) своей Церкви, венчал на царство сначала брата Стефана, а после того, как он, подобно отцу, оставил трон и принял постриг, его сына Радослава.

Савва строил храмы и монастыри, ввел в Сербии богослужебный устав своего тезки Саввы Освященного, упорядочив тем самым богослужение. Он занимался просвещением, недаром сербы почитают его как покровителя школ. Святитель Савва боролся с богомильской ересью, исправлял пороки соплеменников, которых немало накопилось за долгие годы церковного безвластия. Занимался переводом с греческого богословской и политической литературы, так необходимой становлению молодого Сербского королевства. Как некогда он примирял своих братьев, так через много лет пришлось водворять мир между племянниками Радославом и Владиславом.

Его деятельность по устройству церковных и государственных дел сопровождалась чудесами. Когда он во время богослужения кадил над гробницей своего отца, мощи преподобного Симеона источали миро. На мирных переговорах в Венгрии стояла изнуряющая жара. Савва попросил льда, но его не оказалось – лед растаял даже в погребах. Тогда святитель помолился, и на небе появилась туча, из которой пошел крупный град. Сила молитвы произвела неизгладимое впечатление на короля Владислава. Результаты этого нам уже известны: мир был заключен, и монарх принял православие.

В последние годы жизни Савва много путешествовал. Он побывал в Египте, Вавилоне, Сирии, Святой земле. В Иерусалиме основал монастырь Святого Архангела и больницу для православных паломников. Умер он по дороге домой в тогдашней столице соседней Болгарии Тырнове. Произошло это 12 января 1237 года. Дата эта,  25 января по новому стилю, является днем его памяти.

Похоронен он был в Тырнове. Но сербский король Владислав хотел вернуть мощи на родину. Он сам поехал к болгарскому царю Асену II и уговорил его отдать бесценную реликвию. При перенесении мощей в монастырь Милешево стали происходить чудеса исцеления. Совершались они и в месте первого захоронения, в Болгарии, уже после того, как мощи были отправлены на родину. В Милешевской обители они находились до 1594 года, когда Синан-паша взял эту величайшую святыню сербского народа, увез их в Белград и там сжег на холме Врачар.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви

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