Святитель Савва Сербский

Наш герой значительную часть своей жизни провел на Афоне. Поэтому несколько слов об этом удивительном месте. Афон – это полуостров-гора в северо-восточной Греции. Монахи начали селиться тут в VII веке. Сейчас здесь двадцать монастырей. Пантелеимонов монастырь – русский, Зограф – болгарский, Хилендар – сербский, скит Продромос – румынский. Когда-то Иверский монастырь был грузинским, теперь он, как и все остальные, греческий.

Это особая самоуправляемая административная единица Греции. Здесь свои законы, например, женщинам посещать монастырскую республику запрещено. Мужчины могут попасть сюда, лишь получив разрешение. Здесь свой календарь: все монастыри живут по старому стилю.

Самого младшего сына сербский правитель (жупан) Стефан Неманя (1114-1200) назвал Растко (Ростиславом). Был он поздним ребенком, родился в 1169 или 1174 году. Стать наследником престола ему не светило, как-никак третий сын, да и желания такого он никогда не испытывал. Были у него другие интересы. Ему хотелось стать монахом. А после того, как он встретился и пообщался с русским иноком, понял, что это единственное, к чему стоит стремиться. Надежды, что отец благословит на это, не было. И в 17-летнем возрасте Растко бежит на Афон и поселяется в русском Пантелеимоновом монастыре. Житие рассказывает, что отец, узнав об этом, отправил туда воеводу с дружиной, чтобы вернуть беглеца. Уже в монастыре воины, вкусив немало зелия, заснули во время ночного богослужения под монотонное чтение псалтири. И пока они почивали, царственного послушника по его просьбе постригли в монахи с именем Савва. Пробудившись, дружинники получили светскую одежду нового инока и волосы, которых он лишился во время пострига. Было это в 1186 году. Правда, отец не только простил сына за самоуправство, но и сам через десять лет оставил трон старшим сыновьям и последовал примеру младшего – постригся и последние годы жизни подвизался вместе с Саввой на Афоне в Ватопедском монастыре. Среди прочих заслуг Саввы и Симеона (такое имя получил Стефан при посвящении) было восстановление сербского Хилендарского монастыря.

Много связано в жизни Саввы с этой обителью. Тут умер его отец, тут его рукоположили в сан, сначала в диакона, а потом в священника. В 1219 году в Никее архимандрита Савву посвятили в епископский сан. Ему предстояло возглавить Сербскую церковь, а значит, вернуться на родину, покинув милый сердцу Афон, ставший его духовной отчизной. Перед отъездом он обошел все монастыри, простился с иноками, понимая, что вряд ли вернется сюда.