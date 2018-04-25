default image
Лукашенко отказался "растворять" Беларусь даже в "братской" России

Подробнее...
default image
Железные дороги Украины передадут в управление Deutsche Bahn на 10 лет

Подробнее...
default image
«Семь воскресений»: как будут работать супермаркеты Польши в 2020 году

Подробнее...
default image
Цены на горючее устоялись

Подробнее...
default image
ЕС создает новый суд в рамках ВТО, чтобы обойти блокаду Трампа

Подробнее...
default image
МИД рекомендует не посещать Центральный Китай

Подробнее...
default image
Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Британии из ЕС

Подробнее...
default image
От ракетного удара Ирана пострадали 34 военных США

Подробнее...
default image
Самые высокие зарплаты платят компании иностранного капитала

Подробнее...
default image
Коронавирус уже в Европе.Во Франции подтвердились два случая заражения

Подробнее...
default image
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8

Подробнее...
default image
Ветслужба: рыба в Куршском заливе чистая

Подробнее...
default image
Чтобы не платить налог гетеросексуальный ирландец вступил в однополый брак

Подробнее...
default image
Новый ректор ВУ: в приоритете должна быть наука и образование

Подробнее...
default image
Нефть для Беларуси из Клайпеды отправилась в полночь

Подробнее...
default image
Австралию после лесных пожаров атаковали ядовитые пауки

Подробнее...
default image
В Польше хотят ещё больше ужесточить правила торговли по воскресеньям

Подробнее...
default image
С ростом миграции увеличивается и число не впускаемых в Литву лиц

Подробнее...
default image
В Украине предложили сократить срок службы в армии

Подробнее...
default image
Дело Н.Венцкене будет рассматривать Паневежский окружной суд

Подробнее...
Фото дня

День рождения Вильнюса — световое шоу

Nuotrauka BFL/Irmantas Gelūnas

25 января Вильнюс празднует 697-й день рождения. Жители и гости столицы могут любоваться на созданные в центре и в Старом городе столицы инсталляции три вечера подряд, с 24 по 26 января, с 18 до 23 час.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600