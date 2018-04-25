День рождения Вильнюса — световое шоу

Nuotrauka BFL/Irmantas Gelūnas

25 января Вильнюс празднует 697-й день рождения. Жители и гости столицы могут любоваться на созданные в центре и в Старом городе столицы инсталляции три вечера подряд, с 24 по 26 января, с 18 до 23 час.