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Чешский ресторан наказали за запрет для детей

Фото из открытых источников

Ресторан Стодола, расположенный в Праге, был оштрафован на 50 тыс крон за запрет на посещение главного здания для лиц моложе 18 лет, сообщает iDnes.

Сотрудника чешского управления торговли не допустили в ресторан с ребенком, ссылаясь на запрет — на дверях заведения было вывешено объявление «Моложе 18 лет? На игровую площадку».

Также там указывалось, что ресторан принимает только наличные. Владелец ресторана объяснил такую ​​табличку риском больших штрафов за продажу табака и алкоголя несовершеннолетним.

Ресторан принадлежит к американскому клубу курильщиков, а потому внутри было разрешено курение. «Мы хотим быть пабом для взрослых и убеждены, что то, что мы делаем, разрешено законом», — убеждают в ресторане. Впрочем, такие аргументы не убедили чешскую инспекцию по вопросам торговли.

В случае неуплаты штрафа заведению грозит конфискация оборудования. В Чехии существует ряд заведений, где запрещен доступ детям. Как правило, это заведения премиум-сегмента. А соответственно, наказание ресторана Стодола может стать прецедентом и для них. 

korrespondent.net

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Чешский ресторан наказали за запрет для детей

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