Израиль обещает аннексировать палестинские поселения на берегу Иордана

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал распространить «еврейский суверенитет» на все поселения, расположенные на палестинских территориях Западного берега реки Иордан. Об этом он написал в Twitter 31 августа.

«Больше не будет никаких перемещений, и с божьей помощью мы распространим еврейский суверенитет на все поселения как на часть Государства Израиль», — сказал Нетаньяху в ходе выступления перед учениками в честь начала нового учебного года.

Расположенные на палестинских территориях Западного берега реки Иордан поселения сейчас даже по внутреннему законодательству не считаются частью Израиля. Заявление премьер-министра прозвучало менее чем за три недели до всеобщих выборов.

26 июля Палестина заявила о прекращении действия всех имеющихся соглашений с Израилем в ответ на снос палестинских домов в Восточном Иерусалиме.

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