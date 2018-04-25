В Литве этим летом от алкоголя и по неосторожности утонули 57 человек

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

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Этим летом в Литве утонули 57 человек. По словам пожарных и спасателей на пляже, большинство людей утонули в реках и прудах.

На внутренних водоёмах с начала июня до начала сентября утонули 56 человек. Ещё одна женщина сгинула в Балтийском море.

Статистика Европейского союза показывает, что Литва лидирует по количеству человеческих смертей в воде. Спасатели, работающие на побережьях моря, озёр и рек, сходятся во мнении, что беспечность и алкоголь — самые большие проблемы.

«Это зависит в основном от человека. Не следует пытаться, лишь бы покрасоваться, победить природу, переплыть озеро или реку, даже если она немного и обмелевшая», — говорит Эрнест Трунов, начальник Отдела организации защиты граждан Департамента пожарной охраны и спасения (ДПОС).

Пожарные, спасавие утопающих в реках, озёрах и прудах, на такие вызовы выезжали 161 раз — на 9% меньше, чем в прошлом году. Удалось спасти 17 человек.

Больше всего — 32 — утонуло в июне.

По словам спасателей, основной причиной несчастий является халатность.

«Основные причины — неосторожное поведение. Это безрассудство, прыжки в воду в незнакомом месте, чрезмерная уверенность в себе, недооценка состояния здоровья или алкогольное опьянение», — утверждает представитель ДПОС.

Береговые спасатели называют алкоголь главной причиной аварий на море. Четверо из пятерых утопающих там находились в состоянии алкогольного опьянения.

В начале августа Евростат объявил, что Литва лидирует в Европе по количеству людей, погибших в воде.

По данным о гибели на воде в 2016 год, в Литве на 100 тыс. жителей приходилось 6,5 таких смертей — больше всего в ЕС. На втором месте — Латвия, где этот показатель составил 6,1. Средний показатель по ЕС в шесть раз ниже: 1,1, в то время как в Португалии, на Мальте и в Италии уровень смертности на воде составляет всего 0,4.

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