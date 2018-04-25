Глава пограничников Литвы будет обучать палестинцев охране границы

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Глава литовских пограничников Ренатас Пожела находится в Палестине, где передаст опыт палестинским должностным лицам, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

В Палестине три литовских ведомства: Департамент таможни, СОГГЛ и Центральное агентство управления проектами начинают реализацию Проекта близнецов ЕС «Укрепление потенциала палестинской администрации с целью улучшения сбора пошлин, регулируемых таможней, и контроля за пересечением границы».

Визит Р. Пожелы в палестинском городе Ериха начался в воскресенье и продлится до пятницы.

«Первые впечатления такие, как и в других арабских странах – много избыточных ведомств, которые дублируют работу друг друга», – сказал Р. Пожела по телефону BNS.

«В рамках проекта мы попытаемся помочь и предоставить рекомендации более эффективного использования человеческих ресурсов», – добавил он.

Проект длится в течение двух лет, его стоимость 2 млн евро, средства на его реализацию выделил Евросоюз.

Глава СОГГЛ сказал, что палестинцы, прежде всего, хотят сами контролировать свои границы, чего сейчас не делают.

«Литовский опыт по причине геополитической ситуации не очень может быть реализован (в Палестине – BNS). Это зависит от крупных мировых игроков, от создаваемых планов мирного урегулирования», – сказал Р. Пожела.

В среду в Ерихе состоится официальная церемония презентации проекта. Также планируется провести первое заседание Управляющего комитета, на котором будут представлены лица, реализующие проект, актуальная информация о его целях и задачах.

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