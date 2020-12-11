Чехия планирует отказаться от угля к 2038 году

Чехия может полностью отказаться от использования угля с 2038 года, сообщил министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек, пишет Укринформ.
«Угольная комиссия решила, что год, который она будет рекомендовать правительству, — 2038-й. Это реалистичный срок для отказа от использования угля для выработки тепла и электроэнергии в Чешской Республике», — заявил Гавличек.
В случае одобрения правительством такого плана, с 2038 года в стране все угольные ТЭС будут остановлены. По словам министра, это позволит сократить выбросы CO2 на 138 млн тонн к 2050 году.
Также к 2050 году Чехия планирует инвестировать в новые источники энергии около 16 млрд долларов. Целью отказа от угля является как декарбонизация экономики, так и обеспечение энергетической безопасности страны. Комиссия также будет рекомендовать правительству создание фонда справедливой трансформации для угледобывающих регионов — Моравско-Силезского, Устецкого и Карловарского.
Напомним, что большинство европейских стран отказываются от угля, например, Германия планирует полностью прекратить его использование в 2038 году, Польша объявила дедлайном 2049 год.korrespondent.net