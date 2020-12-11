За год потребительские цены в странах Балтии выросли лишь в Литве

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Годовая (12-тимесячная инфляция) в ноябре среди Балтийских стран фиксировалась лишь в Литве, а в Латвии и Эстонии потребительские цены за год снизились.

Годовая дефляция в Латвии фиксировалась седьмой, а в Эстонии – восьмой месяц подряд.

По данным национальных статистических служб, индекс потребительских цен в Литве за год поднялся на 0,6%, а Латвии и Эстонии – снизился соответственно на 0,7% и на 1,1%.