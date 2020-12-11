По данным системы e.sveikata, от COVID-19 умерло на 153 человека больше, чем сообщалось

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Данные информационной системы здравоохранения e.sveikata показывают, что в Литве от коронавируса умерло на 153 человека больше, чем официально сообщал Департамент статистики (ДС), получающий эту информацию из Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).

По данным ДС за пятницу, в Литве от коронавируса скончалось 764 человека. Однако, как информировал BNS Реестровый центр, в системе e.sveikata представлена информация о 917 смертельных случаях.

«Специалисты по здравоохранению представили в системе e.sveikata данные о 917 лицах, у которых в свидетельстве о смерти причина смерти указана по коду U07.1 (заболевание COVID-19, вирус установлен)», – говорится в присланном в пятницу комментарии представителя Реестрового центра Миндаугаса Самкуса.