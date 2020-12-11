По данным системы e.sveikata, от COVID-19 умерло на 153 человека больше, чем сообщалось

Данные информационной системы здравоохранения e.sveikata показывают, что в Литве от коронавируса умерло на 153 человека больше, чем официально сообщал Департамент статистики (ДС), получающий эту информацию из Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).
По данным ДС за пятницу, в Литве от коронавируса скончалось 764 человека. Однако, как информировал BNS Реестровый центр, в системе e.sveikata представлена информация о 917 смертельных случаях.
«Специалисты по здравоохранению представили в системе e.sveikata данные о 917 лицах, у которых в свидетельстве о смерти причина смерти указана по коду U07.1 (заболевание COVID-19, вирус установлен)», – говорится в присланном в пятницу комментарии представителя Реестрового центра Миндаугаса Самкуса.
По его словам, сейчас НЦОЗ не берет статистику смертей в системе e.sveikata.
«Статистика смертей и их причины сегодня предоставляются только Институту гигиены. Откуда НЦОЗ берет данные о смертях от COVID-19, мы не знаем», — объясняет представитель Реестрового центра.
В свою очередь, НЦОЗ утверждает, что, в соответствии с действующим порядком, информацию о случаях смерти он получает от лечебных учреждений.
«После появления информации об избыточных смертях, которые вероятно могли быть связаны с заболеванием COVID-19, НЦОЗ обратился письменно в Реестровый центр с просьбой предоставить детальные данные о всех зарегистрированных в Электронной информационной системе инфраструктры услуг здравоохранения и сотрудничества случаях смертей от заболевания COVID-19», — прокомментировала BNS представитель НЦОЗ Юстина Петравичене.
Реестровый центр подтвердил BNS, что получил это обращение.
BNS