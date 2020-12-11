Д. Крейвис: Балтийским странам продолжает грозить энергошантаж

Балтийским странам продолжает грозить энергетический шантаж со стороны России и других третьих стран, а также гибридные атаки, утверждает назначенный министром энергетики Дайнюс Крейвис.
Он обещает ускорить синхронизацию линий электропередачи с континентальной Европой и защитить Литву от угроз Белорусской АЭС.
«Балтийским странам необходимо объединиться перед вызовами, связанными с десинхронизацией от кольца БРЭЛЛ и торговли электроэнергией с третьими странами. У нас по-прежнему есть вопросы, требующие соглашения. Балтийские страны остаются уязвимыми перед лицом гибридных атак, системных отключений и шантажа, связанного с ходом десинхронизации и импортом электроэнергии», – сказал Д. Крейвис на Энергетическом форуме Балтийских стран, организованным деловым изданием Verslo zinios.
Он также сказал, что несинхронная работа Балтийских стран с Европейскими сетями является последним препятствием, оставшимся на пути полной энергетической независимости региона, поэтому проект будет ускорен. По словам назначенного министра, все же риск синхронизации создает начавшая работу Белорусская АЭС в Островце.
«Мы боремся еще на одном фронте – в битке против геополитического проекта России – атомной станции, которая недавно начала действовать в Беларуси. Это угроза не только нашей энергетической безопасности, но и нашим жителям, окружающей среде. (…) Наше правительство предпримет все необходимые меры для защиты людей и природы, и чтобы литовские потребители не платили за дальнейшее развитие АЭС в Островце», – сказал Д. Крейвис.
В проекте программы нового правительства в качестве одной целей названа абсолютная блокада БелАЭС и стремление к ней в масштабе ЕС, правительство будет придерживаться положения о том, что станция не может работать, поскольку является небезопасной, а Литва не будет закупать электроэнергию у Беларуси.