В России обнаружили «уникальное» месторождение газа

В России открыли месторождения на шельфе Карского моря с ожидаемыми запасами в 800 млрд куб. м газа. Внесение в реестр месторождения подтвердила Госкомиссия по запасам.
Месторождение открыла Роснефть, ему присвоено имя Маршала Жукова.
Месторождение было открыто по результатам поисково-оценочного бурения на структуре Викуловская, глубина скважины составила 1621 м.
«По действующей классификации запасов оно относится к категории уникальных», — указывает компания.
Напомним, в конце августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об обнаружении крупного газового месторождения в Черном море. Поставка голубого топлива в газораспределительную сеть страны намечена на 2023 год.korrespondent.net