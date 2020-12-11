В России обнаружили «уникальное» месторождение газа

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В России открыли месторождения на шельфе Карского моря с ожидаемыми запасами в 800 млрд куб. м газа. Внесение в реестр месторождения подтвердила Госкомиссия по запасам.

Месторождение открыла Роснефть, ему присвоено имя Маршала Жукова.

Месторождение было открыто по результатам поисково-оценочного бурения на структуре Викуловская, глубина скважины составила 1621 м.