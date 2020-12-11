Литва вторая в Европе по заболеваемости COVID-19 и девятнадцатая по смертности

Литва среди европейских стран оказалась на втором месте по заболеваемости коронавирусом, по смертности — на девятнадцатом месте.
По данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, заболеваемость за последние две недели в стране к пятнице достигла 1187,9 случаев на 100 тысяч населения и по этому показателю опередила бывшую на втором месте Хорватию.
Хуже, чем в Литве, на карте из 31 страны, показатели заболеваемости зафиксированы только в Люксембурге — 1292,9 случая на 100 тысяч населения.
По данным центра, по смертности от коронавируса Литва находится на 19-м месте: показатель составляет 11,3 смертей на 100 тысяч населения.
Наибольшее количество смертей от COVID-19 за последние две недели было зарегистрировано в Болгарии и Словении — 26,8 и 25,6 смертей на 100 тысяч человек соответственно.
Самая низкая двухнедельная заболеваемость коронавирусом зафиксирована в Исландии (56,3 случая на 100 тысяч населения), самые низкие летальные исходы также зафиксированы в Исландии (0,6 случая), в Финляндии и Норвегии — 1 и 1,2 смерти на 100 тысяч населения соответственно.
С начала пандемии COVID-19 в Литве заразились 86 тысяч 949 человек, 49 тыс. 628 — все еще болеют, 36 тысяч. 168 — выздоровели. Всего в Литве от коронавируса умерло 764 человека, а 391 человек умер по другим причинам.
Информация ЛК посообщению BNS