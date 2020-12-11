Литва вторая в Европе по заболеваемости COVID-19 и девятнадцатая по смертности

По данным центра, по смертности от коронавируса Литва находится на 19-м месте: показатель составляет 11,3 смертей на 100 тысяч населения.

Наибольшее количество смертей от COVID-19 за последние две недели было зарегистрировано в Болгарии и Словении — 26,8 и 25,6 смертей на 100 тысяч человек соответственно.

Самая низкая двухнедельная заболеваемость коронавирусом зафиксирована в Исландии (56,3 случая на 100 тысяч населения), самые низкие летальные исходы также зафиксированы в Исландии (0,6 случая), в Финляндии и Норвегии — 1 и 1,2 смерти на 100 тысяч населения соответственно.

С начала пандемии COVID-19 в Литве заразились 86 тысяч 949 человек, 49 тыс. 628 — все еще болеют, 36 тысяч. 168 — выздоровели. Всего в Литве от коронавируса умерло 764 человека, а 391 человек умер по другим причинам.

Информация ЛК посообщению BNS