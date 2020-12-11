Подавляющее большинство жителей 70 бедных стран не получат COVID-вакцин

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В 70 бедных странах закупленных COVID-вакцин едва хватит для вакцинации 10% населения, в то время как ряд богатых стран закупили вакцину в количестве, достаточном для того, чтобы несколько раз вакцинировать своих жителей. Об этом сообщает Amnesty International.

Отмечается, что развитые страны, в которых живет 14% населения планеты, уже обеспечили себе самые перспективные вакцины от коронавируса. Так, больше всего доз на душу населения закупила Канада: каждый канадец при желании сможет сделать прививку от коронавируса несколько раз.

В то же время девять из десяти жителей 70 бедных стран вряд ли получат вакцину от коронавируса в следующем году, так как большую часть самых препаратов уже раскупили.