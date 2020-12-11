Вильнюс предлагает сохранить елки до весны и посадить Рождественский лес

«Это может стать семейной традицией, образованием для детей и подарком городу — каждый год жители Вильнюса покупают тысячи елок в горшках, жизнь которых заканчивается после Нового года. Задача непростая, но результат — Рождественский лес — окупится, поэтому я приглашаю всех жителей Вильнюса попробовать спасти елку на балконе или на улице до весны. А весной мы не только пригласим вас посадить их, но и поможем в этом », — говорит мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

По словам мэра, даже если одна из пяти рождественских елок приживется весной и вырастет, это будет большим достижением и началом формирования новой городской традиции.

Муниципалитет также советует, как сделать так, чтобы рождественская елка в горшке дожила до весны. Пока украшенная елка стоит в доме, рекомендуется постоянно поливать ее. После того, как снимут украшения с елки, необходимо перенести ее на балкон, и если нет минусовой температуры — поливать один раз в месяц. При минусовой температуре поливать не нужно.

Планируется, что в рождественском лесу можно будет сажать елки с марта, но все будет зависеть от погодных условий. Точную дату посадки Вильнюс объявит на этой странице: www.vilnius.lt/kaledumiskas.

Информация ЛК по сообщению BNS