Вильнюс предлагает сохранить елки до весны и посадить Рождественский лес

В этом году жителям Вильнюса, которые украшают дома живыми елками, предлагается сохранить их до весны и посадить в специально спроектированном Рождественском лесу.
Самоуправление города Вильнюса планирует проводить эту акцию ежегодно, чтобы сохранить хотя бы часть зеленых насаждений, которые постоянно вырубаются для празднования Рождества.
Место для создания Рождественского леса находится недалеко от Веркяйского дворца, в Вяркяйском региональном парке.
«Это может стать семейной традицией, образованием для детей и подарком городу — каждый год жители Вильнюса покупают тысячи елок в горшках, жизнь которых заканчивается после Нового года. Задача непростая, но результат — Рождественский лес — окупится, поэтому я приглашаю всех жителей Вильнюса попробовать спасти елку на балконе или на улице до весны. А весной мы не только пригласим вас посадить их, но и поможем в этом », — говорит мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
По словам мэра, даже если одна из пяти рождественских елок приживется весной и вырастет, это будет большим достижением и началом формирования новой городской традиции.
Муниципалитет также советует, как сделать так, чтобы рождественская елка в горшке дожила до весны. Пока украшенная елка стоит в доме, рекомендуется постоянно поливать ее. После того, как снимут украшения с елки, необходимо перенести ее на балкон, и если нет минусовой температуры — поливать один раз в месяц. При минусовой температуре поливать не нужно.
Планируется, что в рождественском лесу можно будет сажать елки с марта, но все будет зависеть от погодных условий. Точную дату посадки Вильнюс объявит на этой странице: www.vilnius.lt/kaledumiskas.
Информация ЛК по сообщению BNS