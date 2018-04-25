Число лесных пожаров в мире возросло на 13%

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Число лесных пожаров в мире в 2020 году увеличилось на 13% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Independent.

Согласно данным портала Global Forest Watch (Всемирный лесной дозор), только в Амазонском дождевом лесу количество лесных пожаров возросло на 52% по сравнению со средним показателем данных за прошедшее десятилетие и на 24% по сравнению с прошлыми тремя годами.

Также сообщается, что сезоны лесных пожаров стали длиться приблизительно на 20% дольше, чем в 1970-е годы, и они стали более интенсивными. Данные Всемирного лесного дозора говорят о том, что 75% лесных пожаров становятся результатом поджога, и вместе они уже выбросили в воздух углекислого газа такое количество, которое является эквивалентом годового выброса углекислого газа всех стран-членов ЕС за один год.

Отмечается, что лесные пожары и изменение климата связаны между собой, ведь более теплая и сухая погода, вместе с освоением земель для сельскохозяйственных и лесохозяйственных нужд, являются идеальными условиями для лесных пожаров в мире.