Зарегистрирован коммандитор Фонда поддержки бизнеса стоимостью 1 млрд евро

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В Реестровом центре (РЦ) Литвы в среду зарегистрирован коммандитор создаваемого государством Фонда поддержки бизнеса стоимостью 1 млрд евро — компания Valstybes investicinis kapitalas («Государственный инвестиционный капитал»).

Министерство экономики и инноваций, которое будет управлять фондом сообщило, что это последний шаг в учрждении компании.

По данным РЦ, уставный капитал компании — 100,2 млн евро.

На этой неделе правление Valstybes investicinis kapitalas выбрало из независимых членов правления временного руководителя, которым стал независимый член правления и член аудиторского комитета государственного энергохолдинга Epso-G Робертас Вишняускас. В ближайшее время компания планирует объявить через кастинговое агентство конкурс на замещение должности главы предприятия.

Эта компания является коммандитором Фонда поддержки бизнеса, учреждаемого как коммандитное хозяйственное общество, которое делает государственный взнос в фонд. С помощью Valstybes investicinis kapitalas действующие в Литве предприятия смогут быстрее восстановиться после пандемии COVID-19.

Планирующийся объем инвестиционного портфеля Фонда помощи бизнесу — 1 млрд евро, из которых государство инвестирует в Фонд помощи бизнесу первоначальный взнос в 100 млн евро, также планируется предоставить госгарантию в размере до 400 млн евро под ценные бумаги без права собственности. Остальная часть — частные и (или) институциональные соинвесторы.