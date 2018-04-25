ЕС готовит дополнительные санкции против Турции

Власти Евросоюза ускорят разработку санкций против Турции за ее буровую деятельность в восточной части Средиземного моря. Также будут подготовлены дополнительные меры в отношении Анкары к 24 сентября на случай, если не будет прогресса с турецкой стороны.

Об этом сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран сообщества в Берлине, сообщает ТАСС.

«Ясно, что в ЕС есть нарастающее разочарование поведением Турции, поэтому Совет просит рабочие группы ускорить работу по введению санкций против лиц, предложенных Кипром, из-за незаконных буровых работ. Мы также договорились, что в случае отсутствия прогресса мы можем развить новые санкции, которые могут быть обсуждены на саммите ЕС 24 сентября», – сказал он.

По словам Борреля, среди новых потенциальных мер в отношении Анкары Брюссель рассматривает, в частности, возможность запрета входов в свои порты для турецких судов, занятых в нелегальной буровой активности.

«Совет ЕС предложил мне разработать пакет предложений, если дипломатический путь урегулирования кризиса не увенчается результатом. Во-первых, мы можем включить в черный список конкретных лиц, активы, включая суда, запретить им возможность использования европейских портов и береговых услуг, финансирования. Кроме того, могут быть применены меры секторального экономического характера», – пояснил он.

Ранее Турция решила проводить сейсмические исследования в Средиземном море, несмотря на протесты Греции. Афины в этом вопросе поддержала Франция, в связи с чем развернула в восточном Средиземноморье два истребителя Rafale и фрегат.

В ответ Анкара обвинила Париж в разжигании напряженности в восточной части Средиземного моря, где складывается неспокойная обстановка.