В.Шапока: относительно экономики Литвы – осторожный оптимизм

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока говорит, что несмотря на устойчивость к коронавирусной эпидемии, продемонстрированную литовской экономикой в первом полугодии, оснований расслабляться нет, потому что рост заболеваемости может причинить урон экономике.

«Мы можем с радостью говорить (…) о том, что происходило в первое полугодие, что этот экономический шок мы выдержали должным образом. Что касается будущего, я могу лишь употребить фразу «осторожный оптимизм», потому что все будет очень сильно зависеть от пандемической ситуации, и потому нелья ни расслабляться, ни недооценивать того, что пандемия может сделать с экономикой», — сказал В. Шапока радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, из-за резкого роста заболеваемости могут снизиться ожидания бизнеса и потребителей.

Обновленный сценарий экономического развития на нынешний и следующий год Минфин намерен обнародовать 11 сентября.

На этой неделе Swedbank заявил, что несмотря на коронавирусный кризис, из-за которого Литва три месяца жила в условиях карантина, спад экономики страны в этом году составит 1,7% — намного меньше, чем прогнозировалось в разгар кризиса.

Swedbank также считает, что в 2021 году внутренний валовый продукт прирастет на 4,9%, а в 2022 году — на 3,4%.

Банк SEB полагает, что спад экономики составит в этом году 1,3%, а в 2021 и в 2022 годах прирост ВВП составит по 3% соответственно.