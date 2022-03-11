Число получателей компенсаций растет

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С начала 2022 года в Литве был в два раза увеличен размер поддерживаемых государством доходов, который используют для подсчета начисляемых компенсаций за отопление и горячую воду. В результате количество заявок на компенсации увеличилось почти на 40%, сообщает Министерство социальной защиты и труда.

Согласно статистике, 95% всех обратившихся за компенсациями людей получили их. В январе 2022 г. компенсации получили 127 000 человек, на это выделили 6,4 млн евро. В прошлом году в то же время компенсации получили 91 000 человек (им выплатили 2,47 млн евро). В январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. за компенсациями обратилось в 5 раз больше людей – соответственно, 149 700 и 30 400 заявок.

Больше всего количество обращающихся за помощью выросло в Пагегяйском районе (в 13,5 раз), Тракайском районе (9 раз), в Паланге (8), Кедайнском районе (7,8), Скуодасском районе (7,6), Вильнюсском районе (7,3), Шилутском районе (7). Меньше всего за компенсациями обращались в Алитусском районе (2,6), Казлу Руде (3), Шяуляйском районе (3,1), Варенском районе (3,4), Пасвальском районе (3,5) и Кретингском районе (3,5).