Литва сокращает энергозависимость от России

С минувшего четверга общий объем электроэнергии, импортируемой из России в страны Балтии, не превысит 300 мегаватт (МВт) — через системные соединения Литвы и Латвии с Россией не сможет поступать более чем 150 МВт по каждому из соединений, сообщает BNS.

По словам главы Litgrid Рокаса Масюлиса, работа системы электроснабжения будет обеспечиваться за счет местного производства в Литве и импорта из Евросоюза через соединения со Швецией, Польшей и Латвией.

Литва еще раньше приняла меры по сокращению потоков электроэнергии из третьих стран. Коммерческие потоки с Беларусью через соединения Литвы были приостановлены с ноября 2020 года, с лета того же года России и Беларуси запрещено использовать литовскую электроэнергетическую инфраструктуру для резервных услуг.

Напоминаем, что Литва, Латвия, Эстония, Беларусь и Россия по-прежнему входят в единую энергосистему БРЭЛЛ, управляемую из Москвы. Страны Балтии планируют выйти из постсоветской энергосистемы IPS/UPS (кольца БРЭЛЛ) и синхронизироваться с сетями Европы до конца 2025 года.

Импорт российского газа через терминал остановлен

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) через Клайпедский терминал с минувшего четверга остановлен, сообщает BNS.

«Любой импорт российского газа через терминал СПГ сегодня уже остановлен – небольших грузов не осталось», – заявил на пресс-конференции в минувший четверг Д.Крейвис.

Грузы «Новатэка» из России в последнее время закупал лишь литовский завод удобрений Achema, прочие более мелкие поставщики газа в Литве, а также некоторые иностранные импортеры. Находящаяся в госуправлении литовская компания поставок газа Ignitis отказалась от этих грузов еще раньше. По оценке Klaipedos nafta, из-за войны в Украине санкции применены и к российскому олигарху Сергею Тимченко, который может считаться лицом, контролирующим группу «Новатэк».

Klaipedos nafta утверждает, что у нее нет договоров с «Новатэком» или с предприятиями этой группы, а также со связанными предприятиями.

Представитель Achema по связям с общественностью Йолита Мацелите сообщила BNS, что компания выполнит принятые решения и будет искать альтернативы. Оринта Баркаускайте, представитель оператора терминалов нефти и газа в Клайпеде Klaipedos nafta, сообщила, что в данный момент проводятся подготовительные работы, а больше информации она пока предоставить не может.

Согласно графику оператора терминала СПГ в Клайпеде — компании Klaipedos nafta, опубликованному в интернете, в марте на него должны были прибыть четыре газовоза, каждый по 15 тыс. кубометров СПГ, а в апреле – два судна с 9,5 тыс. кубометров газа каждый.

Газ в таком объеме обычно поставляется с российского порта Высоцка, где находится завод СПГ «Новатэк». В прошлом году российский газ составлял около 20 % погрузок на Клайпедском термнале СПГ.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отметила, что Литва могла бы выжить без газа, поставляемого российским концерном «Газпром». «Литва обеспечит себя газом другими путями», — сказала она.

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