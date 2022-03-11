Рост цен на энергоносители

Министерство в письме сообщает, что обсуждает возможные правовые меры повышения прозрачности на рынке горючего и доступности информации об имеющихся коммерческих запасах топлива, чтобы сделать более прозрачным ценообразование на оптовом и розничном рынках горючего.

Министр выразил надежду, что литовский бизнес покажет пример гражданственности и не будет пользоваться возникшей в обществе тревогой в связи с войной на Украине для наращивания прибыли.

В свою очередь, бизнес-сообщество злоупотребления отрицает и говорит, что это является следствием стремительного роста мировых цен на нефть.

Глава Литовской ассоциации компаний по торговле нефтепродуктами Эмилис Чиченас, отметил, что маржа (разница между ценой и себестоимостью) АЗС составляет менее чем 1% цены на топливо и рост цен на топливо обусловлен быстро растущими мировыми ценами на сырую нефть по причине войны в Украине.

«С 24 февраля цена сырой нефти подскочила и достигла ста долларов за баррель, чего раньше не было. Это означает, что себестоимость топлива объективно растет. И это не только в Литве, это глобальные тенденции — такие цифры показывает мировая нефтяная биржа», — сказал BNS Э.Чиченас.

По его словам, цена на топливо также может расти из-за повышенного спроса. Он утверждал, что глобальная ситуация также оказывает влияние на цены на топливо, независимо от того, продают ли заправочные станции топливо, купленное ранее по более низкой цене на оптовом рынке.

Глава оператора сети АЗС Circle K Lietuva Скирмантас Мачюкас заверил, что компания не использует повышенный спрос на топливо в Украине из-за войны, и обещает, что цены останутся по возможности максимально низкими.

По предоставленным BNS данным Литовского энергетического агентства, которое рассчитывает среднюю цену на нефтепродукты в Литве в понедельник в полночь и передает эту информацию в Европейскую комиссию каждый вторник, средняя цена литра бензина марки А95 составляла 1,51 евро, дизеля — 1,462 евро, а сжиженного газа — 0,712 евро.

На тот момент, 28 февраля, бензин А95 стоил на 2 ,8% больше — 1,552 евро, дизельное топливо — на 4,4% (1,527 евро), сжиженный газ – на 0,9% (0,719 евро).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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