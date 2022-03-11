Очереди за паспортами

Департамент миграции сообщает, что в последнее время наблюдается особенно большой наплыв граждан Литовской Республики, которые спешат обменять личные документы.
Значительно больше клиентов принимается в крупнейших городах – Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, а также в Мариямполе и Алитусе. Хотя во многих точках обслуживания клиентов можно даже заранее записаться на прием на следующий день, заметно, что клиенты предпочитают ждать и получать услуги в режиме реального времени.
Департамент миграции напоминает, что записаться на прием к специалисту можно заранее, воспользовавшись Литовской миграционной информационной системой (MIGRIS). В случае ненахождения приемлемого времени бронирования в нужном подразделении Департамента миграции клиентам предлагается выбрать другое удобное место для посещения — любой отдел Департамента миграции независимо от заявленного места жительства.
Департамент миграции просит клиентов не спешить заранее менять документы и проверять срок их действия, войдя в свою учетную запись на сайте www.migracija.lt.
Глава правительства Ингрида Шимоните также призвала население не торопиться менять документы, удостоверяющие личность, и заверила, что порядок их выдачи не нарушен. По словам главы правительства, в Департаменте миграции сейчас много работы с мигрантами, нелегально въехавшими в Литву, и беженцами из Украины, поэтому необоснованное стремление жителей Литвы как можно скорее поменять документы еще больше нагружает специалистов департамента.
«Паспорта никуда не денутся, и бланки есть, и информационные системы работают, но у людей по объективным причинам сейчас много работы», — заявила на минувшей неделе И. Шимоните.