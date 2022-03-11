Очереди за паспортами

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Департамент миграции сообщает, что в последнее время наблюдается особенно большой наплыв граждан Литовской Республики, которые спешат обменять личные документы.

Значительно больше клиентов принимается в крупнейших городах – Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, а также в Мариямполе и Алитусе. Хотя во многих точках обслуживания клиентов можно даже заранее записаться на прием на следующий день, заметно, что клиенты предпочитают ждать и получать услуги в режиме реального времени.

Департамент миграции напоминает, что записаться на прием к специалисту можно заранее, воспользовавшись Литовской миграционной информационной системой (MIGRIS). В случае ненахождения приемлемого времени бронирования в нужном подразделении Департамента миграции клиентам предлагается выбрать другое удобное место для посещения — любой отдел Департамента миграции независимо от заявленного места жительства.