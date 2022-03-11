Помощь Украине координирует правительство

Все желающие оказать помощь в размещении или подвозе беженцев из Украины могут обращаться на короткий номер телефона 1827 или +370 677 22222 (при звонке из-за границы).

По этим номерам приглашают обращаться и военных беженцев Украины, уже прибывших в Литву, — волонтеры направят их в инстанцию, которая может оказать самую быструю помощь.

Департамент миграции на сайте www.migracija.lt постоянно обновляет информацию о процедурах миграции для граждан Украины и действиях, связанных с этими процедурами.

Для граждан Украины, имеющих биометрические паспорта, действителен безвизовый режим (90 д. в течение 180 д.). Необходимо зарегистрироваться, чтобы о прибывших могли позаботиться и создать условия для пребывания в Литве на законных основаниях.

Помощь неправительственных организаций жителям Украины координирует Министерство социальной защиты и труда.

Гражданам Литвы, находящимся на Украине, следует обращаться в Министерство иностранных дел Литвы.

На прием украинских беженцев в Литве правительство выделило почти 4 млн евро. С одобрения правительства Министерству социальной защиты и труда будет выделено в общей сложности 3 272,2 тыс. евро, из них 151,6 тыс. евро — на деятельность мобильных групп неправительственных организаций, 1 965,6 тыс. евро — на организацию питания, 880 тыс. евро — на покупку средств гигиены, лекарств и других личных вещей, 275 тыс. евро — на трехдневный продовольственный паек. На финансирование медицинских услуг Министерству здравоохранения будет выделено 667 тыс. евро.

Упрощено трудоустройство беженцев из Украины

Реагируя на войну в Украине и вероятное большое число беженцев, Литва упростила порядок трудоустройства прибывающих украинцев, сообщило Министерство экономики и инноваций.

Как говорится в сообщении, Литва упростила правила иммиграции в страну, подачи прошений о предоставлении убежища и трудоустройства для граждан Украины. Сразу работать смогут все, кто пользуется безвизовым режимом или у кого есть виза, вид на жительство, или кто подаст прошение о предоставлении убежища в Литве, сообщает BNS.

Кроме того, основные литовские порталы по поиску работы теперь будут фильтровать объявления и по тому критерию, подходит ли предлагаемая работа беженцам из Украины.

Функциональные изменения уже внедряют крупнейшие литовские порталы по поиску работы CVonline, CVmarket и CVbankas, а также портал Work in Lithuania, центр услуг International House Vilnius. Предназначенные для украинцев объявления по трудоустройству также можно найти на сайте Службы занятости Литовской Республики.

Жители Украины – на рынке труда Литвы

Служба занятости Литвы вместе с муниципалитетами и другими органами власти, а также социальными партнерами и потенциальными работодателями ведет интенсивную подготовку к приему жителей Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Готовятся документы, разъясняются возможности трудоустройства, обсуждаются другие меры, чтобы максимально быстро и эффективно помочь народу Украины. Услуги на английском и русском языках предоставляются во всех регионах.

В прошлом году было выдано 11 602 разрешения на работу выходцам из Украины. В этом году Служба занятости выдала 815 таких разрешений на работу и решений о соответствии работе.

Для работодателей созданы условия трудоустройства граждан Украины. Больше всего рабочих мест приходится на предприятия промышленного сектора (47%), сферы услуг — 22%, строительства — 21%, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 10%.

«В сфере занятости поддерживаются партнерские отношения с украинскими политиками. На двусторонних и обучающих встречах обменивались опытом в области информационных технологий, прогнозирования рынка труда и работы с работодателями. Работники из Украины уже много лет активно интегрируются в рынок труда нашей страны. Встречаем их работающими в различных сферах экономики. Литва солидарно поддерживает граждан этой страны и всех, кто приедет в Литву. Как государственные органы, так и работодатели окажут поддержку», — подчеркнула руководитель Службы занятости Литвы Инга Балнаносене.

В прошлом году украинцам было выдано 37% от всех разрешений на работу в Литве. Из 31 тыс. граждан третьих стран, подавших документы на работу в республике, 11,6 тыс. пришлось на украинцев. В 2020 году количество граждан Украины превзошло все остальные страны — 60% приезжих на рынке труда были выходцами из этой страны.

В прошлом году большинство из них работали в Литве водителями международных грузовых транспортных средств (6793), поварами (569), электромонтерами (395), плотниками (298), на предприятиях пищевой промышленности по приготовлению полуфабрикатов (189), операторами станков для производства пластмассовых изделий (169).

Как сообщила Служба занятости, работники с Украины приветствуются в компаниях гостиничного бизнеса, ухода за больными, торговли и производства по всей Литве.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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