Число пожилых стремительно растет

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Число жителей планеты старше 60 лет каждый год увеличивается примерно на три процента. В 2050 году они составят более 20 процентов всего населения. Причем к этому времени более, чем в три раза увеличится число людей старше 80 лет, а именно они чаще других нуждаются в уходе.

Все это требует продуманной национальной стратегии, призванной обеспечить пожилым людям уход и защиту, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт ООН.

По данным ООН, к 2030 году в помощи будут нуждаться более 71 миллиона пожилых граждан Соединенных Штатов Америки, причем 87 процентов из них предпочтут уход на дому. Речь идет о стране, принимающей огромное число трудовых мигрантов, особенно в сфере медицины и социальных услуг. В Соединенных Штатах к решению этой проблемы подключились кооперативы. Они хотят изменить отношение к труду сиделок и других соцработников, с тем чтобы преобразовать этот сектор услуг и, учитывая рост спроса на их труд, способствовать созданию 13 миллионов новых рабочих мест.

Кто будет заботиться о пожилых жителях стран Восточной Европы, где уже сегодня ощущается острая нехватка услуг и соответствующих служб. Ведь многие медсестры и соцработники, которые традиционно играли роль помощников по хозяйству, сиделок и кухарок, предпочитают теперь уезжать на заработки в Западную Европу. Получается, что растущая армия пожилых людей в Восточной Европе осталась без присмотра?