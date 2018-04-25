Число случаев коронавируса в Литве продолжает расти: выявлены 776 случаев

Фото pixabay.com

За минувшие сутки в Литве был установлен новый рекорд случаев коронавируса – выявлены 776 новых случаев заражения, скончались еще три человека, сообщило Министерство здравоохранения в среду.

По иным причинам умерли четыре зараженных человека.

В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 12 тыс. 138 человек, продолжают болеть 7440, выздоровели 4502.

В целом от COVID-19 в Литве скончались 144 человека, по иным причинам умерли 52 зараженных коронавирусом.

В изоляции сейчас находятся 28 тыс. 77 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 393 привозных случая.

За минувшие сутки было взято 10 тыс. 809 проб по подозрениям на коронавирус. В целом в Литве выполнено 975 тыс. 158 тестов.