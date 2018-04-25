Г. Науседа поручил юристам администрации оценить обращение В. Томашевского

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что поручил юристам администрации главы государства оценить обращение лидера Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемара Томашевскего по вопросу аннулирования результатов выборов.

Председатель этой партии попросил президента и сейм обратиться в Конституционный суд в связи с нарушением закона о выборах.

«Мы только лишь получили обращение, я поручил своей группе по вопросам права оценить его аргументы, и только тогда мы примем решение об обращении», – сказал журналистам Г. Науседа.

ИАПЛ-СХС просит отменить результаты выборов в многомандатном округе в связи с заявлениями телеведущего и общественного деятеля Андрюса Тапинаса в рамках кампании, целью которой было то, чтобы упомянутая партия не попала в сейм. Партия считает это нарушением закона о выборах.

В законе о парламентских выборах предусмотрено, что президент и сейм, получив жалобу, могут в течение 48 часов обратиться в Конституционный суд в связи с нарушениями закона о выборах. КС оценит, имели ли место нарушения. Если устанавливается, что нарушения были грубыми, и они имели существенное влияние на результаты выборов, решение об отмене результатов выборов или окончательных результатов принимает сейм.