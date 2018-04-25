В Испании бастуют медицинские работники

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Это первая за 25 лет забастовка сектора на национальном уровне, отмечает ТАСС. Ее организатором стала Государственная конфедерация медицинских профсоюзов.

По ее версии, решение о проведении стачки «вызвано текущей ситуацией, с которой сталкиваются профессионалы <…> из-за нехватки финансирования и серьезных недочетов в планировании и управлении, которые негативно влияют на жизнеспособность национальной системы здравоохранения, подрывают качество медицинской помощи, которая должна предоставляться подданным и пациентам, и особым образом ухудшили условия работы и профессиональной подготовки врачей».

Медики также выступили против указа, одобренного властями около месяца назад на фоне распространения коронавируса. Как считает конфедерация, в ответ на вторую волну пандемии «единственным решением, которое предлагает государство, является наем медсестер для выполнения работы врачей, <…> экспресс-признание дипломов специалистов, полученных в странах, которые не входят в состав ЕС». По версии профсоюзов, решения властей ведут к «фатальному ухудшению качества медицинского обслуживания населения».

По данным газеты El Mundo, поддержать стачку могут более 150 тыс. врачей. Несмотря на забастовку, власти установили обязательный к исполнению минимальный уровень услуг. Ассоциация медиков Мадрида выразила мнение, что установленные правительством региона «минимальные услуги близки к 100%», что «де-факто препятствует праву на забастовку».