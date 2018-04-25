МВД предлагает запретить массовые личные праздники в закрытых помещениях

Фото pixabay.com

С целью ограничения распространения коронавируса Министерство внутренних дел Литвы предлагает правительству на две недели запретить все массовые личные праздники в закрытых помещениях, а спортивные мероприятия проводить только без зрителей.

Эти предложения в среду рассмотрит Кабмин.

Для культурных мероприятий предлагается установить максимальное число участников в 200 человек в закрытых помещениях и 400 — на улице.

В уличных спортивных мероприятиях высокого уровня спортивного мастерства и в личных праздниках на открытом воздухе могут также участвовать до 400 зрителей при соблюдении всех мер безопасности – двухметровой дистанции между людьми, заполнении лишь сидячих мест, ношении масок и при регистрации всех участников.

Предлагается ввести запрет в силу в пятницу, оно может действовать до 13 ноября.

Кроме прочего, эти запреты не будут касаться похорон.

Еще одно предложение связано с вводимым на неделею удаленным обучением после школьных каникул – отмечается, что обычным образом могут происходить обучение в специальных учреждениях и в специальных классах среднеобразовательных школ.

В последние недели в Литве интенсивно растет количество новых случаев коронавируса, по новейшим данным уровень заболеваемости в Литве составляет 168.2 случая на 100 тыс. жителей.