Kiek keičiama parama savarankiškai dirbantiesiems bei įmonėms

Vyriausybei dėl koronaviruso plitimo vėl ribojant barų, sporto ir kultūros įstaigų veiklą bei žmonių srautus prekybos vietose, ministrų kabinetas trečiadienį atnaujino dvi pagalbos priemones savarankiškai dirbantiems žmonėms bei įmokas atidėti siekiančioms įmonėms, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM).

Įstatymų pakeitimais siūloma, kad 257 eurų išmoka savarankiškai dirbančiam žmogui bus mokama, jei Vyriausybė nustato veiklos ribojimus, o įmonė yra Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sudarytame nukentėjusiųjų sąraše.

Jei Seimas pritars, išmoka šiems žmonėms nebebūtų mokama dar du mėnesius po ekstremaliosios situacijos ar karantino atšaukimo, kaip numatyta dabar.

Dabar savarankiškai dirbantieji gauna 257 eurų išmoką, jeigu jų veikla registruota bent tris mėnesius iki karantino, darbo užmokestis neviršija 607 eurų „popieriuje“, o juridinis asmuo negali būti bankrutuojantis ar likviduojamas. Išmoką skiria Užimtumo tarnyba, moka „Sodra“.

Be to, Vyriausybė pritarė siūlymui leisti įmonėms atidėti įmokas „Sodrai“ be palūkanų ir delspinigių, bet tik tuomet, kai Vyriausybė nustato veiklos ribojimus, o įmonė įtraukiama į VMI skelbiamą nukentėjusių dėl COVID-19 sąrašą.

Iki šiol karantino metu ir du mėnesius po jo įmonės galėjo atidėti įmokas „Sodrai“ be jokių palūkanų ir delspinigių.

Pakeitimus Seimui siūloma svarstyti skubos tvarka.