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TOP,Новости,Политика,Энергетика

Консерваторы критикуют методику торговли электроэнергией с Россией

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Победившие на выбора в сейм Литвы консерваторы раскритиковали трехстороннюю методику торговли электроэнергией с Россией, о которой договорилось Министерство энергетики и которую намечается утвердить в ближайшее время. 

Завершающий срок полномочий министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что методика позволит странам Балтии бойкотировать электроэнергию с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце. Он во вторник выразил надежду, что методика будет утверждена во всех трех Балтийских странах на этой неделе. 

Консерваторы говорят, что предлагаемая методика может узаконить «деяения, запрещенные» в законе, направленном на бойкот электричества с БелАЭС. Основные дискуссии связаны с возможностью того, что электричество с БелАЭС может попадать на общий рынок через перемычку Латвии и России, а также использование линий электропередачи (ЛЭП) между Литвой и Беларусью. 

Уходящее правительство говорит, что риски будут снижены благодаря уменьшению пропускной способности и системе гарантий происхождения. Консерваторы говорят, что предохранителей слишком мало. 

Ингрида Шимоните и Габриэлюс Ландсбергис распространили совместное заявление о том, «уходящему министру энергетики не следует брать на себя необоснованные обязательства».

«Мы призываем министра энергетики на предстоящем заседании Балтийского совета министров не присоединяться к решениям, которые узаконят торговлю стран Балтии с третьими странами с использованием ЛЭП между Беларусью и Литвой, а также потоков электроэнергии с БелАЭС в энергосистему Литвы», — говорится в заявлении. 

Ж. Вайчюнас выразил надежду на то, что регуляторы Балтийских стран утвердят трехстороннюю методику торговли электроэнергией с Россией на этой неделе. 

«Операторы наших систем согласовали методику и на этой неделе как раз должна быть утверждена эта методика и Латвией, и Эстонией, по моим данным. Я ожидаю такого же утверждения и от нашего регулятора. Так что на этом фронте нами будет сделано все, чтобы электроэнергия не попадала и косвенно», — сказал Ж. Вайчюнас BNS после встречи с президентом Гитанасом Науседой. 

Беларусь объявила, что начать выработку электроэнергии на БелАЭС намечается с 1 до 10 ноября. Литва утверждает, что станция построена с нарушениями требований безопасности и природоохраны. 

Оператор энергопередающей системы Litgrid установит нулевую коммерческую пропускную способность из Беларуси в Литву сразу после того, как на БелАЭС будет выработан первый киловатт-час электричества. 

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