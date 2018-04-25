МАГАТЭ оценило шансы Ирана на ядерное оружие

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Инспекторы МАГАТЭ получили подтверждение, что Иран приступил к строительству подземного предприятия по сбору центрифуг для обогащения урана.

Иран продолжает накапливать запасы низкообогащенного урана, однако не обладает достаточным количеством для производства ядерного оружия. Об этом во вторник, 27 октября, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Глава МАГАТЭ напомнил, что еще до заключения в 2015 году международного соглашения по иранской ядерной программе Тегеран был близок к получению возможностей для создания ядерного оружия, но не стал добиваться этого. Вместе с тем, по словам Гросси, инспекторы МАГАТЭ получили подтверждение, что Иран приступил к строительству подземного предприятия по сбору центрифуг для обогащения урана.

«Они это начали, но не завершили. Это долгий процесс», — сказал он. Согласно последнему на данный момент квартальному отчету МАГАТЭ, Иран располагает 2 105 кг низкообогащенного урана, хотя международное соглашение позволяет Тегерану иметь всего 202,8 кг. Иран также обогащает уран до 4,5%, хотя договоренности допускают лишь 3,67%.

Напомним, Великобритания, Франция и Германия вопреки позиции США отказались возобновлять санкции против Тегерана, снятые после подписания соглашения по иранской ядерной программе в 2015 году.