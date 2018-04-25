Г. Науседа: новое правительство должно обладать четким планом контроля над COVID-19

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Литовский президент Гитанас Науседа сказал, что правительство победивших на выборах правых сил должно начать работу, имея четкий план по контролю пандемии коронавируса.

По словам главы государства, в Литве, как и во всей Европе, быстро распространяется вирус, поэтому особенно важна слаженная передача власти.

«Просто нет времени для поствыборной эйфории. Новое правительство обязано сразу же обладать четким планом контроля над пандемией и командой, готовой это делать», – заявил президент на пресс-конференции в среду.

«Распространение коронавируса в Европе и в Литве все сложнее контролировать, поэтому всех нас ждут большие испытания. Общество и бизнес, а это означает, что вся Литва должна пережить период не прогнозированных ранее вызовов. Поэтому сегодня очень важно слаженная передача власти», – добавил он.