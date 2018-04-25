Р. Карбаускис поддерживает идею ИАПЛ-СХС обратиться в КС по поводу выборов

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Лидер «аграриев» Рамунас Карбаускис заявил, что поддерживает предложение партнеров по коалиции Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) к сейму обратиться в Конституционный суд (КС) по поводу нарушений на выборах.

ИАПЛ-СХС просит отменить результаты выборов в многомандатном округе в связи с заявлениями телеведущего и общественного деятеля Андрюса Тапинса в рамках кампании, целью которой было то, чтобы упомянутая партия не попала в сейм, а также в одномандатном округе Панеряй-Григишкес в связи с выявленными несоответствиями.

«В Литве избирательные кампании контролируются, денежные потоки очень контролируются и внезапно возникает кампания, которая финансируется не ясно на какие деньги, она четко направлена на выборы, и партия, против которой она направлена, проигрывает выборы с результатом в ноль запятая сколько-то процента. Поэтому я понимаю возмущение Избирательной акции, и у меня возникает вопрос – почему так можно», – сказал в среду Р. Карбаускис в интервью радиостанции Ziniu radijas.

«Я считаю, что сейм мог бы обратиться в КС своим постановлением, и получить ответ о том, как суд оценивает такую акцию, ведь вопросов возникает много (…) КС является тем органом, который должны ответить, поэтому я поддерживаю обращение», – сказал он.

После выборов в середине октября ИАПЛ-СХС обратился в Главную избирательную комиссию (ГИК) с просьбой признать недействительными результаты выборов в сейм в многомандатном округе. Партия утверждает, что развернутся ведущим интернет-телевидения Андрюсом Тапинасом кампания ставила целью повлиять на избирателей, поэтому и должна была быть маркирована как политическая реклама. ИАПЛ-СХС также обратилась с аналогичной просьбой в Главный административный суд Литвы, но последний указал обжаловать результаты в ином порядке.

А. Тапинас накануне выборов объявил в «Фейсбуке» акцию «До свидания, Вальдемар», он призывал активно участвовать в парламентских выборах, чтобы сократить долю голосов ИАПЛ-СХС. На указанный А. Тапинасом счет, по его утверждению, было собрано 15 тыс. евро, за них было избрано 300 тыс. единиц издания «До свидания, Вальдемар?».

ИАПЛ -СХС получила в первом туре выборов 4,82% голосов, не смогла преодолеть 5%-й заградительный барьер в многомандатном округе и не прошла в сейм.