default image
ЛКРТВ начала процедуру о приостановке ретрансляции "РТР - Планеты"

Подробнее...
default image
Председатель ГИК: обращение ИАПЛ -СХС к президенту и сейму - поспешное

Подробнее...
default image
С пятницы в Литве введен запрет на все массовые мероприятия, включая личные праздники

Подробнее...
default image
Москва призывает Литву пересмотреть новую методику торговли электроэнергией с Россией

Подробнее...
default image
В Евросовете призвали страны ЕС синхронизировать борьбу с COVID

Подробнее...
default image
Пациентов с COVID-19 будут госпитализировать в Вильнюсскую городскую клиническую больницу

Подробнее...
default image
Консерваторы критикуют методику торговли электроэнергией с Россией

Подробнее...
default image
МВД предлагает запретить массовые личные праздники в закрытых помещениях

Подробнее...
default image
В Испании бастуют медицинские работники

Подробнее...
default image
Г. Науседа поручил юристам администрации оценить обращение В. Томашевского

Подробнее...
default image
Число случаев коронавируса в Литве продолжает расти: выявлены 776 случаев

Подробнее...
default image
МАГАТЭ оценило шансы Ирана на ядерное оружие

Подробнее...
default image
Г. Науседа: новое правительство должно обладать четким планом контроля над COVID-19

Подробнее...
default image
Р. Карбаускис поддерживает идею ИАПЛ-СХС обратиться в КС по поводу выборов

Подробнее...
default image
Всем жителям ЕС вакцин в 2021 году не хватит

Подробнее...
default image
Карантин введен еще в 8 муниципалитетах Литвы

Подробнее...
default image
Потерявшим работу из-за пандемии в Ирландии предлагают учиться

Подробнее...
default image
В ФРГ введут "лайт-локдаун" из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Адвокат осужденного Ю. Меля просит смягчить меру пресечения для его подзащитного

Подробнее...
default image
В Чехии запретили свободное передвижение в ночное время

Подробнее...
default image
Кабмину Литвы представлен проект по лучшему контролю последствий запуска БелАЭС

Подробнее...
default image
Доходы от международного туризма сократились за 8 месяцев на $730 млрд

Подробнее...
default image
А. Вярига: число коек для больных COVID-19 увеличено, но половина уже занята

Подробнее...
default image
Литва во вторник вручила Минску ноту по БелАЭС

Подробнее...
default image
Беларусь информировала, что выработка электроэнергии на БелАЭС начнется в ноябре

Подробнее...
default image
В России введён всеобщий масочный режим

Подробнее...
default image
Беларусь и РФ договорились о совместной охране границ

Подробнее...
default image
И. Шимоните призывает А. Вяригу не сбрасывать ответственность за ситуацию с COVID-19

Подробнее...
default image
Представители клиники Сантарос: ситуация с нехваткой коек для COVID-19 - критическая

Подробнее...
default image
Закрытие школ неэффективно в борьбе с COVID-19 - ВОЗ

Подробнее...
default image
С. Гентвилас: следует снизить НДС и подоходный налог

Подробнее...
default image
В Париже после карантина увеличилось число преступлений

Подробнее...
default image
В мире собрали семь миллионов долларов в помощь бастующим белорусам

Подробнее...
default image
"Аграрии" в новом сейме видят себя как защитников традиционных ценностей

Подробнее...
default image
За сутки подтверждено 413 новых случаев COVID-19, скончались еще пять человек

Подробнее...
default image
Г. Науседа: БелАЭС – угроза безопасности граждан Евросоюза

Подробнее...
default image
В Евросоюзе прокомментировали национальную забастовку в Беларуси

Подробнее...
default image
Г. Науседа с премьером и министрами обсудит готовность к угрозам БелАЭС

Подробнее...
default image
В Польше начались массовые протесты

Подробнее...
default image
Комиссия Литвы по экстремальным ситуациям обсудит эпидемиологическую ситуацию

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Всем жителям ЕС вакцин в 2021 году не хватит

Photo by focusonmore.com on Foter.com / CC BY

В Еврокомиссии заявили, что вакцин для всего населения не хватит и призвали правительства содружества установить приоритеты в вакцинации.

В следующем году лишь небольшая часть жителей Европейского союза смогут получить вакцину от коронавируса. Чиновники европейских стран до сих пор не определились с вакцинацией граждан. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

«До конца 2021 года не будет достаточных доз вакцины против COVID-19 для всего населения», — сказал агентству представитель Европейской комиссии после закрытого заседания в понедельник.

Второй чиновник подтвердил это заявление.

Комиссия ЕС ранее заявляла, что вакцины будут ограничены «на начальных этапах внедрения», но никогда не уточняла, как долго продлится начальная фаза.

Ранее в октябре Комиссия заявила, что эффективной вакцины против COVID-19 до сих пор нет, но первые прививки могут быть доступны в начале следующего года.

Учитывая вероятное ограниченное предложение, Комиссия в течение нескольких месяцев призывала правительства стран ЕС разработать планы вакцинации, в которых приоритет отдавался бы уязвимым и важным группам, таким как медицинские работники, пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями.

Ранее Европейской комиссии называла компании, у которых она предзаказывает вакцины: AstraZeneca, Sanofi — GSK, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna и консорциум фармакологических компаний BioNTech и Pfizer.

В общей сложности ЕК намерена получить более миллиарда доз вакцин от коронавируса. Однако эксперты отмечают, что не каждая потенциальная вакцина может быть эффективной.

Ранее главный научный советник Британии предположил, что COVID-19 не удастся искоренить. Появление действительно эффективной вакцины, защищающей от заражения вирусом, в ближайшее время маловероятно.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.