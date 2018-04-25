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Число услуг Паспорта культуры приблизится к 2 тыс.

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Ученики, вернувшиеся в школы после летних каникул, могут пользоваться услугами Паспорта культуры, число которых увеличилось на треть. Министр культуры Миндаугас Кветкаускас утвердил новый набор услуг Паспорта культуры, в котором указаны услуги культуры и искусства для учеников 1-12 классов.

Список услуг Паспорта культуры пополнили почти 600 новых, сейчас их общее число достигает 1700.

Услуги предоставляют более 200 учреждений, 87 поставщиков услуг – новые. Предлагая услуги, наиболее активными были музеи, организующие различные культурные образовательные занятия, немало услуг предлагают и библиотеки, театры, концертные залы, культурные центры, галереи и художники во всей Литве.

Паспорт культуры позволяет ученикам осмысленно проводить свободное время или разнообразить свое образование, был представлен осенью прошлого года. Первоначально он был предназначен только для детей младшего школьного возраста (на каждого ребенка было выделено 5 евро). С 2019 года паспортом культуры могут пользоваться все ученики, каждому выделяется 15 евро на календарный год.

В 2018 году Министерство образования, науки и спорта на паспорт культуры выделило 624 395 евро. В 2019 году выделено 4,5 млн. евро.

l24.lt

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