Число заражений ВИЧ-инфекцией в мире вновь растет

Встреча проходит в критический момент. Недавний доклад ЮНЭЙДС продемонстрировал, что в период с 2020 по 2021 год число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией уменьшилось всего на 3,6 процента. Это – самое незначительное ежегодное снижение показателя с 2016 года.

Каждые две минуты ВИЧ-инфекцией заражается девочка-подросток или молодая женщина. Более 80 процентов подобных случаев происходят в странах Африки к югу от Сахары. В этом регионе вероятность заражения ВИЧ для девочек-подростков и молодых женщин в три раза выше, чем для их сверстников мужского пола.

В 2020 году страны взяли на себя обязательство в пятилетний срок уменьшить число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией до 370 тысяч. Эта цель все еще вполне достижима, считают эксперты, но только в случае активизации глобальных усилий по охвату людей, оставленных обществом и медицинскими службами без внимания. Дорожная карта по профилактике ВИЧ, разработанная ЮНЭЙДС и партнерскими организациями, включает в себя общий план из 10 пунктов и детально описывает конкретные шаги для каждой отдельной страны.