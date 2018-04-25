Членам сейма Литвы можно будет сократить срок изоляции – А. Вярига

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Членам сейма Литвы будет разрешено сократить срок изоляции до десяти дней, заявил в пятницу временный министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

«После дискуссий с правлением сейма есть еще одна корректировка правил изоляции: в список тех лиц, у которых есть возможность сократить изоляцию, будут внесены и члены сейма, которые получат возможность сократить изоляцию до 10 дней в случае наличия отрицательного теста на коронавирус», – заявил А. Верига на пресс-конференции в пятницу.

В четверг члены правления сейма подняли вопрос о том, почему члены сейма не внесены в список профессий, для которых может применяться более короткая самоизоляция, чем 14 дней. А. Верига тогда обещал рассмотреть предложение о сокращении срока.