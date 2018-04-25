Членам сейма Литвы можно будет сократить срок изоляции – А. Вярига

Членам сейма Литвы будет разрешено сократить срок изоляции до десяти дней, заявил в пятницу временный министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.
«После дискуссий с правлением сейма есть еще одна корректировка правил изоляции: в список тех лиц, у которых есть возможность сократить изоляцию, будут внесены и члены сейма, которые получат возможность сократить изоляцию до 10 дней в случае наличия отрицательного теста на коронавирус», – заявил А. Верига на пресс-конференции в пятницу.
В четверг члены правления сейма подняли вопрос о том, почему члены сейма не внесены в список профессий, для которых может применяться более короткая самоизоляция, чем 14 дней. А. Верига тогда обещал рассмотреть предложение о сокращении срока.
Ранее сообщалось о пяти литовских депутатах, заразившихся COVID-19.
Председатель парламента Виктория Чмилите-Нельсен 23 ноября обратилась к министру с тем, чтобы Минздрав представил условия управления потоками людей и соблюдения дистанций, гигиенические нормы, наличие мер защиты в сейме, соблюдение которых «обеспечило бы безопасную и непрерывную работу сейма в этот важный для государства период».
В. Чмилите-Нельсен подчеркнула, что сейм не может в данный момент не работать длительное время.
Правление сейма решило сделать перерыв в работе парламента с этой недели до четверга следующей недели, чтобы подготовиться к полноценной и безопасной работе в сейме.