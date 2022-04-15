ЧП будет приостановлено из-за прямых выборов мэров – Нильсен

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Введенное в Литве из-за войны России против Украины чрезвычайное положение (ЧП) на следующей неделе будет на время приостановлено, чтобы Сейм мог проголосовать по конституционным поправкам, которые узаконивают прямые выборы мэров, подтвердила председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

«Повестка дня следующего четверга утверждена, в ней три голосования по Конституции, а это значит, что чрезвычайное положение придется приостановить хотя бы на короткое время, и нужно будет оставить хотя бы небольшое окно для голосования по Конституции», — сказала глава парламента журналистам в четверг в Сейме.

ЧП было объявлено на всей территории Литвы 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, и действует оно до 20 апреля включительно.

Спикер Сейма спрогнозировала, что ЧП будет продлено после голосования по Конституции.

«Решение о чрезвычайном положении будет принято на следующей неделе, но я прогнозирую, что его придется продолжить после голосования по Конституции», — сказала Чмилите-Нильсен.

Из-за ЧП в Сейме было приостановлено внесение изменений в Конституцию, касающихся прямых выборов мэров. Конституция не может быть изменена во время чрезвычайного или военного положения.

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