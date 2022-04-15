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Дания закупается йодными таблетками на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с ядерными катастрофами в Европе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на агентство Рейтер, Агентство здравоохранения Дании, обеспокоенное войной на Украине, закупает 2 миллиона таблеток, содержащих йод. Покупка будет осуществляться для защиты людей в случае ядерной аварии недалеко от скандинавской страны.

Йод считается способом защиты организма от таких заболеваний, как рак щитовидной железы, в связи с чем таблетки будут применяться для защиты людей, в случае радиоактивного облучения. Опасения по поводу ядерных инцидентов лишь возросли с началом войны в Украине.

«Развитие ситуации с COVID-19 за последние два года показало, что важно быть готовым. Война в Украине показала, что мир непредсказуем», — говорится в сообщении Агентства здравоохранения Дании.

По данным Агентства здравоохранения, Дания находится более чем в 900 километрах от ближайших атомных электростанций в Украине. Запас йода будет использован в случае аварии на атомной электростанции в странах вблизи с Данией или на борту атомоходов в датских водах. В самом королевстве атомных станций нет.

По оценкам агентства, закупаемый запас в 2 миллиона таблеток покроет группы риска, включая детей и молодежь до 18 лет, а также беременных и кормящих женщин, персоналы скорой помощи в возрасте до 40 лет. В свою очередь для людей старше 40 лет защитный эффект от приема таблеток йода не доказан.