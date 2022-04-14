В Литву прибыли 100 дополнительных военных США с системой Paladin

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Около 100 военных США с артиллерийскими системами Paladin прибыли в четверг в Литву, сообщила литовская армия.

По ее сообщению, утром в четверг в Литву прибыли солдаты Первого батальона 109-го артиллерийского полка Национальной гвардии Пенсильвании с боевой техникой.

«Это подразделение укрепит существующие ротационные мощности США в Литве. В состав подразделения входит батарея со 155-мм самоходными гаубицами М109А6 Paladin и более 100 других транспортных средств», — заявляют в армии.

Солдаты дополнят дислоцированный в настоящее время в Литве ротационный батальон США, в состав которого входит около 600 военных с танками, БМП и системами ПВО ближнего действия.

Представители армии сообщили BNS, что во вновь прибывшем подразделении имеется около 10 гаубиц Paladin. Военная техника была доставлена ​​по железной дороге на полигон имени генерала в Пабраде (Швенчёнский район), где и будет дислоцировано подразделение США.

Военные, прибывшие в мае на полигон в Пабраде, вместе с военными Литвы и других стран примут участие в международных учениях по боевой стрельбе.

Американские военные в Литве дислоцируются по ротационному принципу, но литовские политики добиваются постоянного присутствия американцев и просят НАТО и США обеспечить эффективную противовоздушную оборону в регионе.

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