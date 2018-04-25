Что делать с манной небесной из Брюсселя?

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Фонд помощи в размере 750 миллиардов евро стал беспрецедентным в истории ЕС: впервые Сообщество приняло финансовый пакет, который призван помочь странам справиться с рецессией, вызванной пандемией коронавируса. Отдельные страны ЕС, в том числе и Литва, теперь получат многомиллиардные суммы. Однако в прессе наряду с ликованием слышны и скептические голоса: сумеют ли страны с умом воспользоваться этим уникальным шансом?

Литву ожидают существенные финансовые поступления. Найдутся ли у нас идеи, как раздавать эти деньги не только тем, кто знает, как их взять, но и как создать лучшее государство для будущих поколений?

Последние несколько лет беспокоившая Литву проблема встала с ног на голову. Много дискутировалось о том, как будет жить Литва после сокращения поддержки ЕС почти на четверть, теперь же мы видим, что в следующие семь лет Литва получит почти в два раза больше евро, нежели в 2014-2020 годах.

Такое беспрецедентное распределение денег было вызвано кризисом Covid-19. Во многих странах пандемия и карантин привели к невиданному по меньшей мере полвека экономическому спаду. Для многих стран выйти из кризиса будет непросто, даже если во второй половине года вирус не нанесет большего гуманитарного и экономического ущерба, который пережили ранее.

В этом контексте экономика Литвы приятно удивила, ​​выделившись на фоне наиболее пострадавших стран ЕС. По данным департамента статистики, розничные продажи в мае были уже несколько выше, чем год назад. По данным Swedbank, расчеты платежными картами показывают, что потребление домашних хозяйств продолжает набирать обороты и оставляет проявления кризиса в прошлом.

Лишь перспективы экспортеров выглядят печально — в мае этого года объем экспорта товаров литовского происхождения (без учета нефтепродуктов) был почти на одну пятую меньше, чем за тот же период прошлого года. И хотя экспортные заказы уже немного увеличились, перспективы производителей и поставщиков услуг, ориентированных на иностранный спрос, восстановятся не так быстро, как потребление домашних хозяйств.

Уровень зарегистрированной безработицы во время карантина в Литве вырос примерно на 2 процентных пункта, а с мая до середины июня вообще не увеличился. Однако с середины июня уровень безработицы снова начал быстро расти, в Службе занятости зарегистрировались еще почти 15 000 безработных. Означает ли это, что худшее ждет нас еще впереди и что поддержка ЕС и кредиты поспеют вовремя?

Было бы неверно так думать, поскольку рост зарегистрированной безработицы не обусловлен нехваткой рабочих мест. Напротив, уже более месяца мы наблюдаем быстрый рост занятости. По данным Министерства социальной защиты и труда, только с начала июля были уволены 13,6 тысячи человек, но приняты на работу 32,4 тыс. работников.

Вероятно, рост зарегистрированной безработицы связан с тем фактом, что люди, ранее не участвовавшие на рынке труда и не искавшие работу по-настоящему, зарегистрировались только для получения нового пособия – пособия соискателя работы, которое с середины июня в размере 200 евро выплачивается каждому зарегистрировавшемуся в Службе занятости.

Таким образом, Литва, безусловно, не входит в число стран, которые в наибольшей степени пострадали от вируса и экономического спада, — потребление уже вернулось к докризисному уровню, а занятость быстро растет. Вполне вероятно, что многие компании-экспортеры и их сотрудники по-прежнему будут нуждаться в поддержке, но самое худшее позади.

Другими словами, дополнительные средства не нужны для стимулирования внутреннего спроса и оживления потребления в краткосрочной перспективе, но, если ЕС готов выделить Литве несколько дополнительных невозвратных миллиардов, вероятно, отказаться было бы невежливо. Однако они должны не стимулировать, оживлять или, что еще хуже, перегревать экономику, а трансформировать ее. С такой суммой денег появляется возможность осуществить не только косметические или пластические операции, но и сложную трансплантацию.

Например, о какой европейской стране мы думаем, когда слышим: «роскошные часы, банки и сыры»? И о какой стране мы думаем, когда слышим о «высококачественных услугах отдыха, оздоровления и лечения»? Чего не хватает, чтобы такой была Литва? Чем сегодня в мире известна Литва, чем хотели бы и могли бы мы выделиться?

Получив беспрецедентный объем помощи, наиболее важной задачей литовских политиков, нынешнего и будущих правительств и членов Сейма является «трудоустроить» финансовые средства таким образом, чтобы они создавали долгосрочный потенциал роста и процветания, а не были «присвоены» в плохом смысле слова.

Нериюс Мачюлис, главный экономист Swedbank