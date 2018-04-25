В спальных районах – зеленые островки

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Вильнюс является одной из самых зеленых столиц Европы. В городе немало парков, скверов, живописных аллей, но в районах массовой застройки многоквартирными домами ощущается нехватка зеленого пространства.

Мэрия в рамках стратегии озеленения города начала осуществлять проект небольших скверов «Зеленые островки», благодаря которому возле домов появятся пусть небольшие, но зеленые оазисы. По замыслу организаторов такие территории станут местом для общения и отдыха жителей.

Муниципалитет Вильнюса, который запланировал сотню зеленых островков — площадок для отдыха во дворах многоквартирных домов, — надеется, что они станут центром общественной жизни и в то же время вдохновят все 20 сянюний столицы на дальнейшие качественные изменения жилой среды. В рамках проекта по благоустройству окружающей среды за последние несколько лет установлены десятки уличных тренажеров, оборудована почти тысяча новых игровых площадок.

На минувшей неделе в спальном районе столицы Виршулишкес, на одной из первых семи полностью оборудованных площадок для отдыха, состоялось открытие такого зеленого оазиса.

«Вильнюс должен быть комфортным и уютным для всех. Я надеюсь, что эти зоны отдыха станут местом для встреч и бесед, а дух сообщества поможет им оставаться такими же аккуратными и эстетичными, как и в день открытия” , — сказал побывавший на открытии сквера мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

В этом году 50 зеленых островков будут оборудованы по всему городу. При планировании расположения скверов подбирают такие места, которые были бы удобны для жителей нескольких многоквартирных домов одновременно. После того, как специально сформированная рабочая группа вместе с представителями сянюнии утвердит лучшее место, выбирается один из шести разработанных шаблонных вариантов зеленого оазиса. Планируется оборудовать по 4–5 площадок в каждой из 20 сянюний столицы, сообщает пресс-служба столичной мэрии. Специалисты самоуправления уже наметили первые 30 мест для зеленых островков в Каролинишкес, Виршулишкес, Шяшкине и Юстинишкес.

При проектировании скверов прежде всего обратили внимание на то, чтобы эти зоны отдыха были как можно дальше от автомобильного движения и парковочных мест, но при этом до них можно было бы легко добраться как с детскими колясками, так и на инвалидной коляске. Зеленые оазисы должны оживить ранее заброшенные или неиспользуемые дворовые пространства. При выборе места оценены и технические возможности — так, оборудование зеленых островков не должно стать препятствием для нормального функционирования подземных коммуникаций.

Зеленые островки будут формироваться по принципу круга, засаженного по периметру деревьями и кустарниками, разделенного на два-три входа. На территории поставят скамейки, оборудуют уютное освещение, установят элементы малой архитектуры.

Жители дали позитивную оценку первым зеленым островкам, открытым в спальных районах столицы.

Информация «ЛК», vilnius.lt