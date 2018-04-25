default image
Порядок выдачи больничного

Подробнее...
default image
Риск распада ЕС миновал

Подробнее...
default image
Петра

Подробнее...
default image
Пособие пенсионерам

Подробнее...
default image
Нищета отступает?

Подробнее...
default image
Языковой диктат

Подробнее...
default image
За здоровое лето

Подробнее...
default image
Квоты на вылов трески

Подробнее...
default image
Градус зависимости

Подробнее...
default image
Реконструкция спортивных стадионов

Подробнее...
default image
Страхование путешествий

Подробнее...
default image
Банкротство предприятий: влияние коронакризиса

Подробнее...
default image
Людмила Никольская: эпоха в жизни русской общины

Подробнее...
default image
В спальных районах – зеленые островки

Подробнее...
default image
Морякам объявили праздничный сбор

Подробнее...
default image
Что делать с манной небесной из Брюсселя?

Подробнее...
default image
Кто исправит дорогу

Подробнее...
default image
Разрешение споров с туристическими компаниями

Подробнее...
default image
Святитель Гоергий (Конисский)

Подробнее...
default image
Ужесточаются требования безопасности в магазинах, кафе и общественном транспорте

Подробнее...
default image
ВОЗ считает, что в распространении коронавируса виновна молодёжь

Подробнее...
default image
Яркий праздник зажигательных ритмов

Подробнее...
default image
Вакцина от коронавируса может появиться в продаже в январе 2021 года

Подробнее...
default image
Партию труда поведет на выборы В. Юкна, В. Успасских баллотироваться не будет

Подробнее...
default image
Я.Наркевич выяснит возможности Lietuvos pastas расширить спектр финансовых услуг

Подробнее...
default image
Во Франции ограничивают потребление воды из-за засухи

Подробнее...
default image
Работники и посетители гос- и муниципальных учреждений и предприятий должны быть в масках

Подробнее...
default image
ЕС разрешил въезд гражданам из 12 стран

Подробнее...
default image
В Турции принят спорный закон о функционировании соцсетей

Подробнее...
default image
Близкие и очевиды убийства в Медининикай скорбят и говорят о недостатке справедливости

Подробнее...
default image
ЕС впервые вводит режим кибер-санкций

Подробнее...
default image
А. Вярига: присматривать за серверами e.sveikata может больничная касса

Подробнее...
default image
Трамп предложил перенести президентские выборы в США

Подробнее...
default image
За незаконное пересечение госграницы двое мужчин оштрафованы на 7,5 тыс. евро

Подробнее...
default image
Подтверждено 13 новых случаев коронавируса, общее число – 2075

Подробнее...
default image
С 31 июля Украину поделят на четыре карантинные зоны

Подробнее...
default image
Предлагается расширить возможности двойного гражданства для несовершеннолетних

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы предлагает объявить 13 января нерабочим днем

Подробнее...
default image
В испанских супермаркетах начали устанавливать светофоры

Подробнее...
default image
Учёные установили происхождение сарсенов Стоунхенджа

Подробнее...
TOP,Общество

Градус зависимости

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Невзирая на введенные властями ограничения по потреблению алкоголя и повышение акцизов, привычки жителей Литвы существенно не изменились, демонстрирует исследование, проведенное учеными Вильнюсского университета. Об этом сообщает BNS.

По словам преподавателя Факультета экономики и администрации бизнеса Вильнюсского университета Виты Карпушкене, данные за последние 12 месяцев показали, что пропорция пьющих и непьющих жителей Литвы не меняется.

«Количество непьющих сокращалось, а количество пьющих не то чтобы увеличилось, а, скажем,   привычки не меняются», – заявила В. Карпушкене на пресс-конференции.

«Хотя в целом ситуация улучшается — раньше в среднем на человека приходилось 15 литров алкоголя в год, сейчас не более 12. Чаще всего пьют пиво — 45 процентов, а 41 процент — крепкие напитки»», — говорит В. Карпушкене.

64% опрошенных за последние 12 месяцев употребляли алкоголь  (в 2016 году – 57%), не пили – 34% (в 2016 году – 41%).

«Эпизоды тяжелого пьянства стали реже. Количество людей, которые отказались от таких выпивок, за последние 12 месяцев стало больше. 48% ответили, что за последние 12 месяцев сильного пьянства не было», – сообщила В. Карпушкене.

В опросе с целью детализации особенностей употребления алкоголя были выделены четыре группы: пьянствующие, регулярно употребляющие, употребляющие алкоголь по случаю и непьющие за последние 12 месяцев.  

Тенденция такова – в течение 4 лет группа пьющих помолодела: в группе до 30 лет количество пьющих увеличилось с 10% до 21%. Особенно выросло число людей, пьющих по поводу, в 2019 г. таких была половина от всех участников опроса. «В целом культура проведения досуга меняется, на это важно обратить внимание, когда говорим об алкогольной политике – сейчас нужны не запреты, а социальное доверие. Хватит относиться к людям как к недорослям», – сказала доцент.  

Согласно исследованию, пьянствующие, это люди, которые пьют часто и помногу (каждый день или 2-4 раза в неделю выпивают 20 стандартных единиц алкоголя). Их количество остается стабильным — 5% от всех участников опроса, однако количество выпитого алкоголя на человека уменьшилось. В группе пьянствующих 90% — мужчины, из них треть – 60 лет и старше. 59% — сельские жители, большинство со средним образованием или ниже среднего. 

Исследование показало, что в группе пьянствующих и регулярно употребляющих алкоголь стало больше тех, кто пьет на работе. Как и прежде, велик процент пьющих дома или в гостях. В группе пьянствующих таких 100%, а регулярно выпивающих – 99%. «Хорошая новость — за неделю люди выпивают меньше алкоголя. Особенно это заметно в группе пьянствующих», – сообщила специалист. Водка, крепленое вино и крепкое пиво — это напитки людей из этой группы. Натуральное вино, сидр, виски, бренди чаще пьют выпивающие по поводу. Стали больше пить в барах, во время мероприятий. 

Согласно исследованию, в Литву привозят не много алкоголя. Большую его часть везут из Польши и Латвии. Растет количество ввозимого пива и крепких напитков. По словам ученого Альгирдаса Барткуса, который исследовал политику акцизов в Литве и ЕС, опрашиваемые негативно оценили именно повышение акциза до 32%. 

В 2018 году в Литве был установлен возраст (20 лет), по достижении которого можно приобретать алкоголь, ужесточили контроль за рекламой алкоголя, повысили акцизные сборы.

Это уже третье исследование привычек употребления алкоголя, проведенное университетом. 

Информация «ЛК», BNS 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.