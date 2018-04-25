Градус зависимости

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Невзирая на введенные властями ограничения по потреблению алкоголя и повышение акцизов, привычки жителей Литвы существенно не изменились, демонстрирует исследование, проведенное учеными Вильнюсского университета. Об этом сообщает BNS.

По словам преподавателя Факультета экономики и администрации бизнеса Вильнюсского университета Виты Карпушкене, данные за последние 12 месяцев показали, что пропорция пьющих и непьющих жителей Литвы не меняется.

«Количество непьющих сокращалось, а количество пьющих не то чтобы увеличилось, а, скажем, привычки не меняются», – заявила В. Карпушкене на пресс-конференции.

«Хотя в целом ситуация улучшается — раньше в среднем на человека приходилось 15 литров алкоголя в год, сейчас не более 12. Чаще всего пьют пиво — 45 процентов, а 41 процент — крепкие напитки»», — говорит В. Карпушкене.

64% опрошенных за последние 12 месяцев употребляли алкоголь (в 2016 году – 57%), не пили – 34% (в 2016 году – 41%).

«Эпизоды тяжелого пьянства стали реже. Количество людей, которые отказались от таких выпивок, за последние 12 месяцев стало больше. 48% ответили, что за последние 12 месяцев сильного пьянства не было», – сообщила В. Карпушкене.

В опросе с целью детализации особенностей употребления алкоголя были выделены четыре группы: пьянствующие, регулярно употребляющие, употребляющие алкоголь по случаю и непьющие за последние 12 месяцев.

Тенденция такова – в течение 4 лет группа пьющих помолодела: в группе до 30 лет количество пьющих увеличилось с 10% до 21%. Особенно выросло число людей, пьющих по поводу, в 2019 г. таких была половина от всех участников опроса. «В целом культура проведения досуга меняется, на это важно обратить внимание, когда говорим об алкогольной политике – сейчас нужны не запреты, а социальное доверие. Хватит относиться к людям как к недорослям», – сказала доцент.

Согласно исследованию, пьянствующие, это люди, которые пьют часто и помногу (каждый день или 2-4 раза в неделю выпивают 20 стандартных единиц алкоголя). Их количество остается стабильным — 5% от всех участников опроса, однако количество выпитого алкоголя на человека уменьшилось. В группе пьянствующих 90% — мужчины, из них треть – 60 лет и старше. 59% — сельские жители, большинство со средним образованием или ниже среднего.

Исследование показало, что в группе пьянствующих и регулярно употребляющих алкоголь стало больше тех, кто пьет на работе. Как и прежде, велик процент пьющих дома или в гостях. В группе пьянствующих таких 100%, а регулярно выпивающих – 99%. «Хорошая новость — за неделю люди выпивают меньше алкоголя. Особенно это заметно в группе пьянствующих», – сообщила специалист. Водка, крепленое вино и крепкое пиво — это напитки людей из этой группы. Натуральное вино, сидр, виски, бренди чаще пьют выпивающие по поводу. Стали больше пить в барах, во время мероприятий.

Согласно исследованию, в Литву привозят не много алкоголя. Большую его часть везут из Польши и Латвии. Растет количество ввозимого пива и крепких напитков. По словам ученого Альгирдаса Барткуса, который исследовал политику акцизов в Литве и ЕС, опрашиваемые негативно оценили именно повышение акциза до 32%.

В 2018 году в Литве был установлен возраст (20 лет), по достижении которого можно приобретать алкоголь, ужесточили контроль за рекламой алкоголя, повысили акцизные сборы.

Это уже третье исследование привычек употребления алкоголя, проведенное университетом.

Информация «ЛК», BNS