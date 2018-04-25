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Происшествия

Смерть на чужбине

Фото www.pixabay.com

Уезжающие за границу в поисках лучшей доли, заработка нередко попадают в сложные жизненные переплеты и даже погибают.

Так, в Восточной Англии в гостинице обнаружено тело бездомного гражданина Литвы. В этой гостинице ему временно разрешили поселиться из-за карантина, пишет Anglija.today. Тело было обнаружено в гостинице White Lion в городе Уисбек. Местные СМИ сообщают, что была установлена личность покойного — это гражданин Литвы Саулюс Уждавинис, которому во время карантина разрешили пожить в гостинице. Персонал гостиницы нашел тело 8 июля во время уборки помещения. Бездомный мог жить в гостинице до 4 июля, поэтому, вероятно, тело пролежало в номере несколько дней. О происшествии публично сообщили только на этой неделе. Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины. 

Об Уждавинисе ранее писали местные СМИ, когда освещали тему бездомных в городе. В видеоматериале показали, как Уждавинис вместе с другими бездомными соотечественниками жил в лесу рядом с Уисбеком.

13 июля в 17.20 (по местному времени) 24-летнего Паулюса Пятрашюнаса в луже крови нашли у многоквартирных домов в Вулверхэмптоне, в районе Хит Таун, сообщает dailymail.co.uk. 

Друзья покойного рассказали, что Пятрашюнас с супругой воспитывал 13-месячного сына. 13 июля в 17.20 полиция получила сообщение о возможном убийстве и обнаружила пострадавшего в луже крови мертвым. 

Полиция подала в розыск 20-летнего подозреваемого Шона Бюля. Инспектор Джим Маон сказал: «Мы пытаемся выяснить, что произошло. Возможно, Бюль связан с этим инцидентом, поэтому просим помочь в его розыске. Одна из жительниц района рассказала, что в районе ходят слухи, что причиной убийства мог стать любовный треугольник или неудавшаяся сделка, связанная с наркотиками».

В Лондоне, где, как известно, живет около половины чернокожего населения Великобритании, плюс значительная азиатская община, этническая составляющая преступности весьма заметна, пишет издание bbc.com. Настолько, что уже в течение двадцати лет в столице работает специальный отдел «Операция Трезубец» (Operation Trident), занимающийся бандами и совершаемыми преступлениями.

В основном друг друга режут обычные подростки, многие из которых носят с собой ножи «для защиты». В таких обстоятельствах любое оскорбление, любой спор может закончиться поножовщиной, что зачастую и случается. Не говоря уже о «серьезных» поводах вроде угнанного велосипеда или украденного телефона.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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